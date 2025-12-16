Ukrajina zlikvidovala podvodními drony ruskou ponorku, tvrdí SBU

Ukrajina zasáhla v ruském přístavu Novorossijsku podvodními bezposádkovými plavidly ruskou ponorku třídy Varšavjanka (v kódu NATO označovanou třída Kilo) a prakticky ji vyřadila z provozu, uvedla ukrajinská tajná služba SBU. Moskva podle státní agentury TASS označila útok za pokus o sabotáž, který selhal. Žádné ruské plavidlo podle ní není poškozeno.
„Poprvé v historii podvodní drony ‚Sub Sea Baby‘ vyhodily do vzduchu ruskou ponorku třídy 636.3 ‚Varšavjanka‘ (v klasifikaci NATO – Kilo). V důsledku exploze utrpěla ponorka kritické poškození a byla prakticky vyřazena z provozu,“ napsala SBU na Telegramu.
Na palubě ponorky se podle ní nacházela čtyři odpalovací zařízení pro řízené střely Kalibr, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu.
Na útoku proti této ponorce v Novorossijsku se SBU podle svého prohlášení podílela společně s ukrajinským námořnictvem. „Tato třída ponorek je také známá jako ‚Černá díra‘ kvůli schopnosti trupu pohlcovat zvuky a zůstat nenápadná před sonary,“ sdělila ukrajinská tajná služba. Ruská podvodní plavidla třídy Varšavjanka jsou velice tiché ponorky s konvenčním pohonem.
SBU zveřejnila video, které je dostupné i na jejím webu, na kterém je podle jejího prohlášení vidět exploze na ponorce v Novorossijsku. Na záběrech lze vidět explozi ve vodě poblíž jedné z ponorek. Agentura Reuters k videu poznamenala, že může potvrdit jeho lokaci vzhledem k rozložení přístavu a mol.
„Pokus nepřítele o sabotáž s použitím bezposádkového podvodního plavidla nedosáhl svých cílů,“ řekl později podle TASS mluvčí ruské Černomořské flotily Alexej Ruljov a prohlásil, že žádná loď ani ponorka v přístavu nebyla poškozena a posádky jsou v pořádku.
Podobná prohlášení stran konfliktu nelze v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.
Ukrajincům se daří ničit ruská plavidla
Loni ukrajinská armáda oznámila, že u Moskvou okupovaného ukrajinského poloostrova Krym zasáhla a potopila ruskou ponorku Rostov na Donu. Tato ponorka třídy Kilo byla schopna odpalovat střely Kalibr, uvedl tehdy ukrajinský generální štáb.
Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda loni v únoru na svém webu upozornilo, že Ukrajina potopila nebo vážně poškodila přibližně dvě desítky ruských válečných lodí. Ukrajinské námořnictvo přitom nedisponuje vlastní mocnou flotilou lodí ani velkými vojenskými plavidly.
Velitel ukrajinského námořnictva Oleksij Nejižpapa loni v létě agentuře Reuters řekl, že ukrajinské vzdušné údery a útoky bezposádkových námořních plavidel přiměly ruskou Černomořskou flotilu k přesunu téměř všech jejích bojeschopných válečných lodí z okupovaného poloostrova Krym na jiná místa včetně Novorossijsku.
„Do vzduchu vyhozené plavidlo bylo nuceno zůstat v přístavu Novorossijsk kvůli úspěšným speciálním operacím hladinových námořních dronů ‚Sea Baby‘, které vytlačily ruské lodě a ponorky ze Sevastopolského zálivu u dočasně okupovaného Krymu,“ tvrdí SBU.
Novorossijsk je hlavní ruský přístav u Černého moře a zároveň námořní základna. Vyváží se přes něj také část ruské ropy. Terčem ukrajinských úderů byl i v uplynulých měsících.