Ukrajina zlikvidovala podvodními drony ruskou ponorku, tvrdí SBU


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ukrajina zasáhla v ruském přístavu Novorossijsku podvodními bezposádkovými plavidly ruskou ponorku třídy Varšavjanka (v kódu NATO označovanou třída Kilo) a prakticky ji vyřadila z provozu, uvedla ukrajinská tajná služba SBU. Moskva podle státní agentury TASS označila útok za pokus o sabotáž, který selhal. Žádné ruské plavidlo podle ní není poškozeno.

„Poprvé v historii podvodní drony ‚Sub Sea Baby‘ vyhodily do vzduchu ruskou ponorku třídy 636.3 ‚Varšavjanka‘ (v klasifikaci NATO – Kilo). V důsledku exploze utrpěla ponorka kritické poškození a byla prakticky vyřazena z provozu,“ napsala SBU na Telegramu.

Na palubě ponorky se podle ní nacházela čtyři odpalovací zařízení pro řízené střely Kalibr, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu.

Na útoku proti této ponorce v Novorossijsku se SBU podle svého prohlášení podílela společně s ukrajinským námořnictvem. „Tato třída ponorek je také známá jako ‚Černá díra‘ kvůli schopnosti trupu pohlcovat zvuky a zůstat nenápadná před sonary,“ sdělila ukrajinská tajná služba. Ruská podvodní plavidla třídy Varšavjanka jsou velice tiché ponorky s konvenčním pohonem.

SBU zveřejnila video, které je dostupné i na jejím webu, na kterém je podle jejího prohlášení vidět exploze na ponorce v Novorossijsku. Na záběrech lze vidět explozi ve vodě poblíž jedné z ponorek. Agentura Reuters k videu poznamenala, že může potvrdit jeho lokaci vzhledem k rozložení přístavu a mol.

Ukrajina se v noci ocitla pod rozsáhlým vzdušným útokem
Hasiči pracují na místě zničených garáží automobilového podniku, který byl zasažen během ruského útoku drony a raketami na město Chmelnycké

„Pokus nepřítele o sabotáž s použitím bezposádkového podvodního plavidla nedosáhl svých cílů,“ řekl později podle TASS mluvčí ruské Černomořské flotily Alexej Ruljov a prohlásil, že žádná loď ani ponorka v přístavu nebyla poškozena a posádky jsou v pořádku.

Podobná prohlášení stran konfliktu nelze v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.

Ukrajincům se daří ničit ruská plavidla

Loni ukrajinská armáda oznámila, že u Moskvou okupovaného ukrajinského poloostrova Krym zasáhla a potopila ruskou ponorku Rostov na Donu. Tato ponorka třídy Kilo byla schopna odpalovat střely Kalibr, uvedl tehdy ukrajinský generální štáb.

Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda loni v únoru na svém webu upozornilo, že Ukrajina potopila nebo vážně poškodila přibližně dvě desítky ruských válečných lodí. Ukrajinské námořnictvo přitom nedisponuje vlastní mocnou flotilou lodí ani velkými vojenskými plavidly.

Velitel ukrajinského námořnictva Oleksij Nejižpapa loni v létě agentuře Reuters řekl, že ukrajinské vzdušné údery a útoky bezposádkových námořních plavidel přiměly ruskou Černomořskou flotilu k přesunu téměř všech jejích bojeschopných válečných lodí z okupovaného poloostrova Krym na jiná místa včetně Novorossijsku.

Sevastopolem zněly exploze. Ukrajina útočila na jednu z ruských lodí
Sevastopol prý zasáhly ukrajinské rakety. Ilustrační snímek

„Do vzduchu vyhozené plavidlo bylo nuceno zůstat v přístavu Novorossijsk kvůli úspěšným speciálním operacím hladinových námořních dronů ‚Sea Baby‘, které vytlačily ruské lodě a ponorky ze Sevastopolského zálivu u dočasně okupovaného Krymu,“ tvrdí SBU.

Novorossijsk je hlavní ruský přístav u Černého moře a zároveň námořní základna. Vyváží se přes něj také část ruské ropy. Terčem ukrajinských úderů byl i v uplynulých měsících.

Ukrajinská SBU tvrdí, že zasáhla tankery ruské stínové flotily
Kouř po výbuchu tankeru v Černém moři

Výběr redakce

Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

před 27 mminutami
Koaliční rada jedná o rozpočtu i o odmítnutí povolenek ETS 2

Koaliční rada jedná o rozpočtu i o odmítnutí povolenek ETS 2

08:46Aktualizovánopřed 31 mminutami
Ukrajina zlikvidovala podvodními drony ruskou ponorku, tvrdí SBU

Ukrajina zlikvidovala podvodními drony ruskou ponorku, tvrdí SBU

před 1 hhodinou
Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

06:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Zelenskyj: Mírový plán zatím není hotov, Ukrajina neuzná Donbas za ruský

Zelenskyj: Mírový plán zatím není hotov, Ukrajina neuzná Donbas za ruský

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

02:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Babišova vláda má na programu první řádné zasedání

Babišova vláda má na programu první řádné zasedání

04:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Většina členů Fialovy vlády zůstává v politice, Stanjura má několik nabídek

Většina členů Fialovy vlády zůstává v politice, Stanjura má několik nabídek

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina zlikvidovala podvodními drony ruskou ponorku, tvrdí SBU

Ukrajina zasáhla v ruském přístavu Novorossijsku podvodními bezposádkovými plavidly ruskou ponorku třídy Varšavjanka (v kódu NATO označovanou třída Kilo) a prakticky ji vyřadila z provozu, uvedla ukrajinská tajná služba SBU. Moskva podle státní agentury TASS označila útok za pokus o sabotáž, který selhal. Žádné ruské plavidlo podle ní není poškozeno.
před 1 hhodinou

Údery USA na plavidla údajně pašující drogy zabily v Tichomoří osm lidí

Americká armáda podnikla v mezinárodních vodách východního Tichomoří další útok na lodě, které údajně pašovaly drogy. Při vzdušných úderech proti třem plavidlům zahynulo na jejich palubách osm mužů, oznámila armáda v noci na úterý.
před 2 hhodinami

Útočníci v Sydney se zřejmě inspirovali Islámským státem, uvedla policie

Útočníci, kteří při nedělních oslavách židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney zabili 15 lidí a na 40 dalších zranili, se zřejmě inspirovali ideologií Islámského státu (IS). Na úterní tiskové konferenci to podle agentur poprvé připustila australská policie, přičemž potvrdila, že v automobilu jednoho z útočníků se vedle výbušnin našly také dvě podomácku vyrobené vlajky této teroristické organizace.
06:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Zelenskyj: Mírový plán zatím není hotov, Ukrajina neuzná Donbas za ruský

V tuto chvíli není hotov žádný ideální mírový plán, současný návrh je stále jen pracovní verze, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. USA podle něj chtějí pokročit k mírové dohodě rychle, Ukrajina však potřebuje zajistit kvalitu takového míru, dodal podle agentury Reuters. Zelenskyj po jednání s představiteli evropských zemí a USA v Berlíně dle Reuters také sdělil, že Ukrajina neuzná východoukrajinský Donbas za ruské území ani de iure ani de facto a že tam nevznikne žádná svobodná ekonomická zóna pod kontrolou Moskvy, jak zněl jeden z bodů americko-ruského plánu.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump v pondělí večer (v noci na úterý SEČ) zažaloval stanici BBC za údajnou pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Podle žaloby, o níž informují světové tiskové agentury, Trump po britské veřejnoprávní stanici žádá odškodné pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, tedy celkem až deset miliard dolarů (207 miliard korun).
02:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Hongkongský soud uznal aktivistu Laie vinným ze spiknutí se zahraničními silami

Hongkongský soud v pondělí uznal prodemokratického aktivistu a někdejšího mediálního magnáta Jimmyho Laie vinným z porušení kontroverzního zákona o národní bezpečnosti. Lai se podle soudu spolčil se zahraničními silami a publikoval štvavé materiály, za což mu podle zmíněného Čínou vnuceného zákona hrozí až doživotí, napsala agentura Reuters.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Ruský soud zakázal Pussy Riot jako extremistickou organizaci

Moskevský soud označil skupinu Pussy Riot za extremistickou organizaci a zakázal její činnost na území Ruska, informovala tamní média. Za spolupráci s organizacemi, které úřady zakázaly jako extremistické, hrozí v zemi vězení. Jedna ze zakládajících členek skupiny Naděžda Tolokonnikovová míní, že cílem soudního rozhodnutí je vymazat Pussy Riot z ruského povědomí.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Ze smrti amerického režiséra Roba Reinera je obviněný jeho syn

Americký režisér Rob Reiner a jeho žena Michele zemřeli v neděli násilnou smrtí ve svém domě v Los Angeles. Informovala o tom v pondělí agentura AP s odvoláním na policejní zdroj, podle něhož policisté vyšetřují útok nožem. Úřady obvinily syna manželů, je ve vazbě. Osmasedmdesátiletý filmař režíroval snímky jako Když Harry potkal Sally, Pár správných chlapů nebo Misery nechce zemřít.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Načítání...