Ukrajinská SBU tvrdí, že zasáhla tankery ruské stínové flotily


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Ukrajinská tajná služba SBU společně s námořnictvem zasáhla námořními drony v Černém moři dva tankery takzvané ruské stínové flotily, řekl agentuře Reuters zdroj z SBU. Agentura AFP s odvoláním na zdroj ze stejné tajné služby uvedla, že Ukrajina stojí za útokem na dva ropné tankery Kairos a Virat, kterými v pátek v Černém moři otřásly výbuchy. Turecké ministerstvo dopravy uvedlo, že jednu z těchto dvou lodí v sobotu ráno zasáhlo bezposádkové námořní plavidlo.

„Modernizované námořní drony Sea Baby úspěšně cílily na tato plavidla,“ řekl nejmenovaný zdroj z SBU agentuře AFP a poskytl jí video, které údajně ukazuje bezposádková námořní plavidla útočící na tankery.

Zdroj agentury Reuters řekl, že oba tankery útok vážně poškodil, takže jsou de facto vyřazeny z provozu. „To zasadí přepravě ropy z Ruska značnou ránu,“ prohlásil. Reuters lodě Kairos a Virat výslovně nezmiňuje a poznamenal, že jeho zdroj neuvedl, kdy se úder odehrál.

Turecké ministerstvo dopravy v pátek večer podle AFP uvedlo, že dva prázdné ropné tankery Virat a Kairos zaznamenaly výbuchy, které se obešly bez lidských obětí.

Rusko má kvůli sankcím problém s odbytem ropy
Ilustrační snímek

Explozi nejprve ohlásilo plavidlo Kairos, kterým otřásl výbuch nedaleko Bosporského průlivu. Tanker plul podle tureckých úřadů do ruského přístavu Novorossijsk, který je významným terminálem pro vývoz ropy z Ruska. Později výbuch zasáhl i tanker Virat. Turecké ministerstvo tehdy nesdělilo, co bylo příčinou explozí, upozorňuje AFP.

„(Tanker) Virat... ráno znovu napadla bezposádková námořní plavidla,“ uvedlo v sobotu turecké ministerstvo dopravy. Resort poznamenal, že tanker utrpěl menší škody na pravoboku a nikdo z dvacetičlenné posádky nebyl zraněn.

Západní sankce na ruskou ropu

Oba tankery, které podle webu VesselFinder plují pod gambijskou vlajkou, podléhají západním sankcím za přepravu ropy z ruských přístavů, poznamenala AFP. Lodě zřejmě patří do ruské stínové flotily, která slouží k pašování ruské ropy, na jejíž prodej uvalily kvůli ruské invazi na Ukrajinu sankce evropské země a Spojené státy. Prodej ropy patří k důležitým zdrojům příjmů Moskvy pro financování války na Ukrajině.

Agentura AFP v jiné zprávě s odvoláním na společnost Kaspické konsorcium (CPC) napsala, že provoz ráno zastavil ropný terminál u ruského přístavu Nororossijsk poté, co útok námořního bezposádkového plavidla poškodil jedno ze tří tamních kotvišť. „Nakládka a další operace byly zastaveny a tankery odkloněny,“ uvedla společnost CPC, která zařízení provozuje. Nikdo podle ní nebyl zraněn.

Zásahy rafinerií zásadně škrtí ruský vývoz nafty
Ilustrační foto - rafinerie v Orsku v ruské Orenburské oblasti (srpen 2025)

