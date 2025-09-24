Útoky ukrajinských dronů na ruské ropné rafinerie tlačí ruský vývoz nafty na nejnižší úroveň od roku 2020, píše list The Financial Times (FT). Ukrajinci podle něj od začátku srpna zasáhly téměř polovinu ruských rafinerií, nové zásahy hlásí i v noci na středu. Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) příjmy Ruska z ropy klesly na jednu z nejnižších úrovní od začátku plnohodnotné války. I kvůli snížené kapacitě svých rafinerií zvyšuje Moskva vývoz nezpracované ropy po moři, dodává agentura Bloomberg.
Zásahy rafinerií zásadně škrtí ruský vývoz ropy
Ruská energetika je zásadním zdrojem příjmů pro Moskvu a pohání její agresi proti sousední zemi. Ukrajinci zasáhli od začátku srpna šestnáct z osmatřiceti ruských rafinerií, některé z nich i opakovaně, píší FT.
Rusko je druhým největším vývozcem nafty na světě. Export jeho nafty nyní klesá a pokud se udrží na současné úrovni, dostane se v září na nejnižší měsíční úroveň od roku 2020, uvádějí analytické společnosti OilX a Vortexa.
V důsledku série útoků ukrajinských dronů klesla produkce ruských rafinerií pod pět milionů barelů denně, což je nejnižší hodnota od dubna 2022, uvádějí podle Bloombergu odhady společnosti JPMorgan Chase & Co.
Ruské rafinerie přitom v srpnu a září tradičně zpracovávaly přibližně 5,4 milionu barelů ropy denně, což znamená, že ukrajinské útoky ovlivnily nejméně sedm procent ruské výroby paliv, odhaduje Bloomberg.
Vývoz benzinu zakázán, debatuje se i o naftě
Ruský web Kommersant už dříve s odkazem na ruské Centrum cenových indexů napsal, že kvůli „neplánované údržbě rafinerií a dopravní infrastruktury“ bylo z ruských přístavů na zahraniční trhy přepraveno od 1. do 15. září o osmnáct procent méně paliva než ve stejném období loňského roku a o šestnáct procent méně, než je červencový průměr.
Na domácím trhu zatím Rusko nedostatek nafty nepociťuje, protože produkce převyšuje poptávku o více než polovinu, poznamenávají FT. Jinak je to ale s benzínem, jehož se v Rusku nedostává, a jehož vývoz je proto zakázán.
Rusko sice zavádí zákaz vývozu benzínu téměř každý rok, obvykle během vrcholu zemědělské sezóny, letos ale vystoupaly velkoobchodní ceny benzinu v Rusku na rekordní úroveň, k čemuž kromě obvyklých sezónních tlaků přispěly právě i ukrajinské útoky na energetickou infrastrukturu, píše ruský exilový web Meduza.
V únoru byl proto nejprve zakázán vývoz benzinu pro obchodníky a od července i přímo pro producenty. Ti by měli smět znovu začít vyvážet v říjnu, obchodníci pak v listopadu.
Ruské úřady ale uvádějí, že v případě potřeby omezení potrvají. Podle nejmenovaných zdrojů, o kterých hovoří podle Reuters ruské agentury, debatovala tento měsíc ruská vláda i o možném zákazu vývozu nafty.
Příjmy klesly
Jak dříve tento měsíc uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA), v srpnu příjmy Ruska z prodeje ropy a ropných produktů klesly na jednu z nejnižších úrovní od začátku jeho plnohodnotné války proti Ukrajině.
Proti červenci klesly o 920 milionů dolarů na 13,51 miliardy dolarů (přes 282 miliard korun) v důsledku poklesu vývozu ropy a pohonných hmot. Vliv mělo i zvýšení slevy z ceny ruské ropy Urals na přibližně 56 dolarů za barel, což je pod cenovým stropem šedesáti dolarů za barel, který stanovily západní státy.
„Příjmy Ruska z vývozu ropy zůstávají blízko pětiletého minima, což snižuje daňové příjmy a prohlubuje zpomalení ruské ekonomiky,“ uvedla IEA.
V září nicméně roste vývoz nezpracované ruské ropy po moři – podle Bloombergu se v posledních čtyřech týdnech dostal na šestnáctiměsíční maximum. Ukrajinské útoky, které míří i na přečerpávací stanice spojené s klíčovými ropovodnými trasami, tak zatím zřejmě neměly dramatický dopad na dodávky do exportních terminálů na pobřeží Baltského a Černého moře, píše Bloomberg.
Zásahy i patnáct set kilometrů od Ukrajiny
Mezi desítkami ruských ropných a plynárenských zařízení, která v poslední době poškodily ukrajinské údery, jsou podle Kyjeva i nezávislých analytiků také některá zařízení nacházející se více než tisíc kilometrů od ukrajinských hranic, připomněly FT.
Minulý čtvrtek ukrajinské drony uletěly téměř patnáct set kilometrů a zasáhly ropnou rafinerii a petrochemický závod Gazprom Něftěchim Salavat v Baškortostánu. Na toto zařízení zaútočily znovu v noci na středu a způsobily tam požár, uvedl podle webu Ukrajinska pravda i podle BBC zdroj v ukrajinské zpravodajské službě SBU.
Další ukrajinský úder z minulého týdne mířil na jednu z největších ruských rafinérií ve Volgogradu, téměř tisíc kilometrů jižně od Moskvy. O víkendu Kyjev uvedl, že zasáhl další dvě ruské rafinerie v Saratově a Novokujbyševsku, jižně a východně od Moskvy, a potvrdilo to i ruské ministerstvo obrany.
Minulý víkend ukrajinské drony zasáhly taktéž rafinerii ve městě Kiriši v ruské Leningradské oblasti. Závod patří k největším v zemi a podle různých zdrojů ročně zpracuje 17,7 milionu tun až 21 milionů tun ropy. O noc dříve se cílem ukrajinského dronového útoku stala rafinerie v Ufě. Cílem ukrajinských úderů se v posledních dvou měsících stala i jedna z největších ruských rafinerii v Rjazani produkující 340 tisíc barelů paliv denně.
Kromě rafinerií útočí Ukrajinci i na přečerpávací stanice ropovodů – o víkendu například zasáhli stanici ropovodu Kujbyšev-Tichoreck ve Volgogradské a Samarské oblasti. Tento ropovod se používá k vývozu suroviny přes přístav Novorossijsk na jihu evropského Ruska.