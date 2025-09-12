V ruské Leningradské oblasti v ropném přístavu Primorsk podle tamních úřadů vznikl požár na lodi. Zdroj z ukrajinské tajné služby SBU agentuře Reuters pod podmínkou anonymity sdělil, že útok ukrajinského dronu v noci pozastavil nakládky ropy. Podle ukrajinského zdroje útok poškodil klíčové centrum ruského ropného exportu. Není však jasné, zda zmíněné pozastavení nakládek stále trvá.
V ruském ropném přístavu Primorsk hořelo
Šéf Leningradské oblasti Alexandr Drozdenko podle ruskojazyčného servisu BBC informoval, že hasiči hasí požár na plavidle v ropném přístavu Primorsk. Zasažena měla být i čerpací stanice. Drozdenko později ujistil, že nehrozí, že by se loď potopila, nebo že by z ní unikly ropné produkty.
Primorsk je hlavní ruský přístav pro překládku ropy ve Finském zálivu. Nachází se na konci systému ropovodů.
Rusové tvrdí, že jejich protivzdušná obrana v noci na pátek zneškodnila 221 ukrajinských dronů nad více než deseti regiony země. Hlášena je jedna oběť. Ukrajinské drony měly ve čtvrtek večer zaútočit také na školicí středisko v Záporožské jaderné elektrárně, oznámila správa této Ruskem ovládané elektrárny na okupovaném ukrajinském území. Tvrzení nelze ve válečných podmínkách ověřit.
Výbuchy hlásí ukrajinské město Sumy
Velký ukrajinský útok měl následovat poté, co Rusko o víkendu podniklo dosud nejrozsáhlejší dronový nálet na Ukrajinu, k němuž použilo přes 800 bezpilotních strojů. Tři lidské životy si za poslední hodiny vyžádaly ruské útoky na severoukrajinské město Sumy a jeho okolí.
Rusko v noci na pátek nad Ukrajinu vyslalo 40 dronů, z toho polovina byla útočných, uvedlo ukrajinské letectvo.