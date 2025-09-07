Rusové masivně zaútočili na ukrajinská města, v Kyjevě zabili několik lidí včetně dítěte


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda, New Voice of Ukraine/Novoje vremja

Rusové v noci na neděli provedli další masivní útoky na ukrajinská města. V Kyjevě jejich drony v zabily několik lidí včetně malého dítěte a zranily nejméně dalších jedenáct lidí včetně těhotné ženy. Cílem ruských útoků se stala také města Kryvyj Rih, Kremenčuk, Záporoží či Oděsa.

Drony zasáhly bytové domy ve dvou čtvrtích města. Trosky ze zničených bezpilotních letounů zapálily střechu čtyř obytných budov a poškodily vládní budovu.

Útok zabil podle různých zdrojů nejméně dva až tři lidi včetně ročního dítěte a zranil dalších jedenáct, mezi nimi je i těhotná žena. „Rusko úmyslně a vědomě útočilo na civilní cíle,“ uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.

Cílem ruských útoků se stala i další ukrajinská města. Patnáct zraněných je v Záporoží, tři Kryvém Rihu, škody hlásí Oděsa. Desítky explozí byly slyšet mimo jiné i ve středoukrajinském Kremenčuku, jak uvedl starosta města Vitalij Maleckyj.

Poté, co Rusko zahájilo letecké údery i na západní Ukrajinu poblíž hranic s Polskem, vzlétla polská a spojenecká letadla. Pozemní protivzdušná obrana a radarové průzkumné systémy byly uvedeny do nejvyšší pohotovosti, uvedlo polské operační velení.

Ukrajina útočilo na ruskou rafinerii

Ukrajinský dronový útok naopak způsobil požár v Ilské rafinerii u Krasnodaru na jihozápadě Ruska. Tamní úřady tvrdí, že požár byl rychle uhašen a nevyžádal žádné oběti. Zdejší personál se při zásahu evakuoval do úkrytů.

Ukrajina se už jedenáctým rokem brání ruské ozbrojené agresi a čtvrtým rokem čelí plnohodnotné pozemní invazi. Terčem intenzivních ruských vzdušných úderů se Ukrajina stává opakovaně, a to i v poslední době, kdy se americký prezident Donald Trump snaží přesvědčit obě strany k uzavření mírové dohody.

Zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce rychlé dojednání míru, ruský vládce Vladimir Putin si klade podmínky, které by vedly ke zničení nezávislé Ukrajiny a které jsou podle Západu zdržovací taktikou.

