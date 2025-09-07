Rusové v noci na neděli provedli další masivní útoky na ukrajinská města. V Kyjevě jejich drony v zabily několik lidí včetně malého dítěte a zranily nejméně dalších jedenáct lidí včetně těhotné ženy. Cílem ruských útoků se stala také města Kryvyj Rih, Kremenčuk, Záporoží či Oděsa.
Rusové masivně zaútočili na ukrajinská města, v Kyjevě zabili několik lidí včetně dítěte
Drony zasáhly bytové domy ve dvou čtvrtích města. Trosky ze zničených bezpilotních letounů zapálily střechu čtyř obytných budov a poškodily vládní budovu.
Útok zabil podle různých zdrojů nejméně dva až tři lidi včetně ročního dítěte a zranil dalších jedenáct, mezi nimi je i těhotná žena. „Rusko úmyslně a vědomě útočilo na civilní cíle,“ uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.
Cílem ruských útoků se stala i další ukrajinská města. Patnáct zraněných je v Záporoží, tři Kryvém Rihu, škody hlásí Oděsa. Desítky explozí byly slyšet mimo jiné i ve středoukrajinském Kremenčuku, jak uvedl starosta města Vitalij Maleckyj.
Poté, co Rusko zahájilo letecké údery i na západní Ukrajinu poblíž hranic s Polskem, vzlétla polská a spojenecká letadla. Pozemní protivzdušná obrana a radarové průzkumné systémy byly uvedeny do nejvyšší pohotovosti, uvedlo polské operační velení.
Ukrajina útočilo na ruskou rafinerii
Ukrajinský dronový útok naopak způsobil požár v Ilské rafinerii u Krasnodaru na jihozápadě Ruska. Tamní úřady tvrdí, že požár byl rychle uhašen a nevyžádal žádné oběti. Zdejší personál se při zásahu evakuoval do úkrytů.
Ukrajina se už jedenáctým rokem brání ruské ozbrojené agresi a čtvrtým rokem čelí plnohodnotné pozemní invazi. Terčem intenzivních ruských vzdušných úderů se Ukrajina stává opakovaně, a to i v poslední době, kdy se americký prezident Donald Trump snaží přesvědčit obě strany k uzavření mírové dohody.
Zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce rychlé dojednání míru, ruský vládce Vladimir Putin si klade podmínky, které by vedly ke zničení nezávislé Ukrajiny a které jsou podle Západu zdržovací taktikou.