Počet obětí rozsáhlého čtvrtečního ruského útoku na Kyjev stoupl v pátek večer na 25, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Šéf vojenské správy Tymur Tkačenko ráno hovořil o 23 obětech. Zraněných je podle starosty města Vitalije Klyčka kolem 63. Nové noční útoky dronů v pátek hlásilo například Dnipro, kde jsou dva mrtví a tři zranění. Ukrajinské letectvo informovalo, že Moskva ze čtvrtka na pátek na Ukrajinu vyslala 68 dronů, z nichž se 46 podařilo sestřelit.
V Kyjevě je po čtvrtečním ruském útoku už 25 mrtvých
Rusko v noci na čtvrtek napadlo Kyjev raketami, řízenými střelami a drony. Podle Zelenského zemřelo po nejkrvavějším srpnovém útoku 25 lidí včetně čtyř dětí. „Naprosto podlý útok, který ukazuje skutečné úmysly (ruského vládce Vladimira) Putina – pokračovat v zabíjení, nikoliv podnikat kroky k míru,“ dodal prezident v příspěvku, kde informoval o svém hovoru s předsedou Evropské rady Antóniem Costou.
Dopolední informace ukrajinských úřadů hovořily o 23 mrtvých a záchranáři v zasaženém obytném domě v Darnycké čtvrti záchranné operace ukončili. Osud osmi lidí byl tou dobou stále neznámý, napsal web Ukrajinska pravda. Podle dopoledního vyjádření Klyčka je zhruba 63 lidí zraněných.
Vojenská správa města Kyjev oznámila, že dle informací dostupných ke čtvrtečnímu večeru ruské údery na metropoli poškodily 225 obytných budov. Ukrajina vyhlásila na pátek den smutku, píše Ukrinform. Podle serveru Suspilne obyvatelé města od čtvrtka přinášejí ke zničené budově květiny a hračky. Uprostřed provizorního památníku je podle webu plyšový medvěd, s nímž si hrála dvouletá dívka, která během ruského útoku zahynula.
Útok ostře odsoudila řada západních představitelů jako ruskou brutalitu v době, kdy se americký prezident Donald Trump snaží ukončit rusko-ukrajinskou válku.
Příběhy obětí
Informace o některých obětech útoku zveřejnil web Ukrajinska pravda. „Ráno jsem se probudila a četla zprávy: v Darnycké čtvrti zasáhli pětipatrovou budovu. Pomyslela jsem si: Bože, jen aby to nebyl Janin dům (…). Pak mi volal syn Saša a řekl: ‚Mami, víš, že Jana už není?‘ Zeptala jsem se: ‚Jak není?‘ A on řekl, že jejich dům je úplně zničený,“ řekla stanici Suspilne matka Jany Šapovalové, která žila ve čtvrtém patře budovy a ruský útok nepřežila. Jejího manžela a jedenáctiletého syna Maksyma se povedlo zachránit, píše Ukrajinska pravda.
Ruský vzdušný úder podle webu zabil také dvouletou Anhelinu a její čtyřiadvacetiletou matku Nadiju, která studovala na kyjevské odborné škole cestovního ruchu a hotelnictví. Dcera se jí narodila v říjnu 2022, tedy zhruba osm měsíců poté, co do její země vpadla ruská invazní vojska.
Zahynul také čtrnáctiletý školák Nazarij Koval nebo sedmnáctiletá studentka energetické školy a dcera vojáka Maryna Hryšková, napsala dále Ukrajinska pravda.
Ruský útok vzal život i neuroložce Oksaně Procjukové, která pracovala v jedné z městských nemocnic, nebo člence souboru lidových písní a tance Viře Tulupovové. „Je to strašná bolest, kterou nelze vyjádřit slovy,“ uvedlo místní kulturní a umělecké centrum.
Nepřežila ani Marija Pryjmakovová, na kterou její dcera Valentyna podle Ukrajinské pravdy čekala od rána u zničeného domu a až později se dozvěděla, že matka nežije.
Na jiném místě v Kyjevě ruský útok zabil Olenu Čalovou, která podle své kamarádky zahynula při cestě do protileteckého krytu.
Útoky na Dnipro a Cherson
V noci ze čtvrtka na pátek útočily ruské drony na Dnipro. Šéf Dněpropetrovské oblasti Serhij Lysak sdělil, že nálet si vyžádal dvě oběti. Zranění utrpěli tři lidé, z toho 46letý muž je ve vážném stavu. Požáry, které ruské údery způsobily, se dle Lysaka již podařilo uhasit.
Útoky bezpilotních letounů hlásí také město Cherson, kde úder zranil tři lidi, informoval šéf Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin. „Kolem 23:00 ruské síly z dočasně okupovaného levého břehu řeky Dněpr ostřelovaly čtvrť Dněprovskij v Chersonu. Tři lidé utrpěli zranění různého stupně závažnosti. Policisté je převezli do nemocnice,“ informovala na Telegramu oblastní vojenská správa.
