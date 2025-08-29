Čtvrteční masivní vzdušný útok na Kyjev označil ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč v Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou za „další teroristický čin“ Ruska. Dle něj to jasně ukazuje, že ruský vládce Vladimir Putin a jeho režim jsou překážkou na cestě k míru na Ukrajině. V reakci na pokračující agresi Kremlu, a to i vůči ukrajinským civilistům, by podle Zvaryče měl „demokratický svět demonstrovat sílu a nátlak“.
Rusko stojí v cestě míru, demokratický svět musí ukázat sílu, říká Zvaryč
„Je to hrůzný čin teroristického státu. Jasně to ukazuje, že právě Rusko stojí v cestě trvalého a bezpečného míru. Musíme zvolit správnou cestu, a to musí být diplomacie síly,“ uvedl ke čtvrtečnímu ruskému útoku Zvaryč.
Řekl, že Putin se uchyluje k teroru vůči civilnímu obyvatelstvu z důvodu, že se ruským vojskům nedaří na bitevním poli dosahovat významných postupů.
„Úspěšně se bráníme. Dokonce se nám (ukrajinským silám) podařilo získat zpět šest z osmnácti okupovaných obcí. Od začátku roku Rusové dosáhli okupace méně než jednoho procenta území Ukrajiny a měli obrovské ztráty, asi tři sta tisíc vojáků,“ popsal Zvaryč vývoj vojenského odporu Ukrajiny, která se od února 2022 brání plnohodnotné invazi Ruska.
Kyjev je dle Zvaryče na mír připraven
Hlavní překážkou na cestě k míru je dle ukrajinského velvyslance Putin. Kyjev je dle jeho slov na mír připraven, což demonstruje také otevřeností ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského setkat se s ruským vládcem a jednat v jakémkoli formátu.
Diplomatické snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa cílící na zastavení a řešení ruské války na Ukrajině považuje Zvaryč za významné. „Trump může i nadále ukázat svou sílu, svůj nátlak. Věříme, že Trump je lídr a ve spolupráci s ním budeme schopni dosáhnout nějakého míru,“ sdělil diplomat.
„Čekáme na signál především z Moskvy. Vidíme, že Putin se opět pokouší spekulovat, manipulovat se slovem mír. Hovoří o své připravenosti k míru, ale vedle toho dělá vše, aby tento proces zpomalil a aby nedošlo k realizaci návrhů prezidenta Trumpa,“ dodal Zvaryč.
„Kompromis nesmí znamenat kapitulaci Ukrajiny“
Případný kompromis, kterého by se mohlo v potenciálních budoucích jednáních o míru dosáhnout, však dle Zvaryče nesmí být kapitulací Ukrajiny. „Musíme to udělat tak, aby Rusko nemělo zájem o pokračování agrese. Musíme omezit vojenský potenciál Ruska. (…) Chci vás ujistit, že ani nezávislost a ani územní celistvost Ukrajiny nemohou být předmětem vyjednávání ani kompromisu. Musíme obnovit mezinárodní právo a v právu jakýkoli zločin přináší pachateli odpovídající trest,“ popsal ukrajinský postoj Zvaryč.
Případné bezpečnostní záruky by podle ukrajinského velvyslance měly zajistit „neuskutečnitelnost agrese“. Zvaryč také zdůraznil, že záruky musí být silné z právního hlediska. „Nemůžeme připustit opakování budapešťského memoranda z roku 1994, kdy Rusko po pouhých deseti letech okupovalo část ukrajinského území, mám na mysli autonomní republiku Krym,“ uvedl Zvaryč s odkazem na smlouvu, v rámci níž se Ukrajina vzdala jaderného arzenálu výměnou za záruky územní celistvosti, které byly v roce 2014 porušeny ruskou nelegální anexí ukrajinského Krymu.