Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil v pátek Moskvu, že dělá vše pro to, aby se schůzka mezi ním a ruským vůdcem Vladimirem Putinem neuskutečnila. Zároveň vyzval spojence Kyjeva k novým sankcím vůči Rusku, pokud Moskva neprojeví ochotu ukončit invazi do jeho země. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že se schůzka neplánuje, protože není připravena agenda summitu.
Zelenskyj viní Moskvu, že nechce schůzku lídrů Ukrajiny a Ruska
Bílý dům usiluje o summit lídrů Ukrajiny a Ruska, se kterým Zelenskyj souhlasil, ale z Moskvy podle NBC News přicházejí signály, že Kreml se schůzkou nespěchá. „Putin je připraven se setkat se Zelenským, až bude připravena agenda summitu, ale tato agenda vůbec připravena není,“ řekl Lavrov.
Zelenskyj už dříve opakovaně vyjádřil ochotu sejít se se šéfem Kremlu a tento týden podle agentury Reuters řekl, že by Kyjev uvítal silnou reakci Washingtonu, pokud by se s ním Putin nebyl ochoten setkat na bilaterální schůzce. Trump mezitím připustil, že Putin nemusí být ochoten uzavřít dohodu, podotýká Reuters.
Jednání o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu
Zelenskyj v pátek na společné tiskové konferenci s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Kyjevě uvedl, že diskutovali o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu od některých států, které by podle něj měly být podobné článku 5 Severoatlantické aliance, jenž považuje útok na jednoho člena obranného uskupení za útok proti všem.
Podílet se na nich podle něj bude Evropa a Spojené státy. „Nezbytné budou robustní bezpečnostní záruky a na jejich definování nyní pracujeme,“ řekl šéf NATO.
Zelenskyj již ve čtvrtek uvedl, že by se mohl setkat s Putinem až poté, co se spojenci Kyjeva dohodnou na bezpečnostních zárukách pro jeho zemi, které by odradily Rusko od budoucích útoků. Jako možná místa pro setkání zmínil Švýcarsko, Rakousko nebo Turecko. Zároveň podle agentury AFP zdůraznil, že si nepřeje, aby Čína hrála roli v bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a odkázal se přitom na podporu Moskvy ze strany Pekingu. O případné možné roli Číny se naopak zmiňuje Moskva.
O samotné podobě bezpečnostních záruk se v Evropě vedou četná jednání. Jednou zvažovanou variantou je i rozmístění mírových jednotek na Ukrajině. Pokud tam budou rozmístěny, Česko by mohlo být jejich součástí, řekl pro agenturu ČTK prezident Petr Pavel. Česko by se podle něj mělo účastnit proto, že je aktivním hráčem v mírovém procesu a podporuje napadenou zemi od samého začátku plnohodnotné ruské invaze. Konkrétní zapojení by podle něj záleželo na podobě dohody.
Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je ale otázka případné české účasti předčasná. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) pak pro Seznam Zprávy uvedla, že pro Česko nic takového nyní není na stole. „Rozhodně v tuto chvíli nikdo z nás nechce na Ukrajinu posílat vojáky, protože by to znamenalo eskalaci konfliktu,“ sdělila ministryně.