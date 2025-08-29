Na první pohled se život ve velkých ukrajinských městech neliší od života v jiných městech v Evropě, dokud nedoje k úderu, říká zpravodajka ČT Barbora Maxová. Kyjev se vypořádává se čtvrtečním masivním ruským vzdušným útokem, avšak život v ukrajinské metropoli se nezastavil. Ve frontových oblastech je ovšem situace jiná. Lidé podle Maxové popisují, že se bojí usnout, protože nevědí, jestli se ještě probudí.
„Skoro není dne bez poplachu.“ Pro mnoho Ukrajinců je přesto těžké opustit domov
O tom, jaké to je, žít v bombardované zemi, která se již od února roku 2022 brání plnohodnotné ruské invazi, promluvila v 90' ČT24 také psycholožka z organizace Člověk v tísni Olha Shukalova. Ona sama ohledně opuštění svého domova na Ukrajině dlouho neváhala, jelikož Rusové shazovali bomby přímo v blízkosti jejího domu. „Zažila jsem obrovský strach, panický záchvat, posadila jsem celou rodinu do auta a odjeli jsme někam jinam,“ popsala svou zkušenost.
V ukrajinském Charkově má však stále část rodiny. „Vypadá to tam tak, že každý den Charkov bombardují drony nebo zasahují rakety. Lidé, kteří nechtějí opustit domov, zažívají určitou adaptaci. V Charkově se rozhodli zůstat, protože tam mají vše – byty, práci… Je těžké vše opustit a odejít do cizí země,“ vysvětluje psycholožka.
Její slova potvrzuje také Ukrajinka žijící v Česku Olha Cherepiuk. I ona má ve válkou zmítané zemi přátele a příbuzné. „Bohužel hlavně pro starší lidi je těžké opustit domov. Lidé cítí beznaděj a dělat změny v životě je pro ně velmi těžké,“ vysvětluje Cherepiuk, proč se mnoho lidí rozhodlo na Ukrajině zůstat, a to navzdory všudypřítomnému nebezpečí. „Skoro neexistuje jediný den nebo noc, kdy by na Ukrajině nebyl poplach,“ uvedla Cherepiuk s tím, že na Ukrajině není místo, o kterém by se dalo říct, že je tam bezpečno.
„Letecké poplachy už mnoho Ukrajinců ignoruje“
Z neustálého ohrožení a poplachů jsou podle spolupracovnice Deníku N Anastasiie Furman lidé na Ukrajině vyčerpáni. „Letecké poplachy hodně Ukrajinců ignoruje, protože jsou natolik časté, že kdyby chodili do krytu pokaždé, tak by si nezachovali zdravý rozum. Jdou se schovat, až když už slyší nějaký výbuch nebo zvuk dronů,“ popsala každodenní realitu ve válkou zmítané zemi.
Právě pro psychiku Ukrajinců válka představuje mimořádnou zátěž. „Dospělí lidé prožívají válku individuálně. Čím víc je zasáhla, tím víc budou poznamenáni. Můžu říct otevřeně, že skoro všichni Ukrajinci zažívají stres a deprese. Skoro všichni něco ztratili – příbuzného, rodiče, byt, auto nebo úplně všechno,“ říká psycholožka Shukalova.
Zvláštní skupinou, která si z ruské agrese ponese celoživotní následky, jsou pak podle Shukalové děti. „Děti zažívají velká traumata, vidí, co zažívají jejich rodiče. Dětská psychika to pak celý život bude chtít kompenzovat. Když děti viděly bombardování, smrt, ztrátu příbuzných, rodičů – znamená to psychologickou invaliditu na celý život.“