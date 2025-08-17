Při ruském bombardování Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny zahynul patnáctiletý chlapec, další dvě děti a čtyři dospělí byli zraněni, oznámil v neděli večer šéf oblastní správy Ivan Fedorov na sociální síti Telegram. Ruské úřady v Belgorodské oblasti, která sousedí s Ukrajinou, informovaly o čtyřech raněných po útoku ukrajinského dronu. Informaci nebylo možné nezávisle ověřit.
Ruské bomby zabily chlapce a zranily děti a dospělé, uvedly ukrajinské úřady
Ruské bomby zasáhly ves Novojakovlivka, kde zahynul patnáctiletý chlapec a zranění utrpěl jeho dvanáctiletý bratr, osmiletá sestra a otec a matka ve věku 40 a 36 let, napsal Fedorov na sociální síti Telegram. Upřesnil, že bomby zranily i dva muže ve věku 41 a 51 let.
Při útoku ukrajinského dronu na obec Rakitnoje byli zraněni čtyři lidé, dva muži a dvě ženy, uvedl gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov. Jeden ze zraněných mužů byl hospitalizován.
Ukrajina se čtvrtým rokem brání ruské agresi, součástí války jsou i vzájemné útoky podnikané bezpilotními letouny v hloubi nepřátelského území. Obě strany popírají, že by útočily na civilisty, ale OSN prověřila a potvrdila, že ve válce rozpoutané na rozkaz ruského vládce Vladimira Putina zahynuly tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců. Kyjev tvrdí, že nálety dronů na cíle v Rusku mají oslabit ruské válečné úsilí.