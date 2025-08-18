Rusko v noci na pondělí zasáhlo zařízení ázerbájdžánské státní ropné a plynárenské společnosti SOCAR v Oděse na jihu Ukrajiny. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a tamní úřady. Na místě vypukl požár. V době zhoršených vztahů mezi Moskvou a Baku šlo podle šéfa ukrajinské diplomacie Andrije Sybihy o záměrný útok na zájmy Ázerbájdžánu.
Rusko úmyslně zasáhlo ázerbájdžánskou ropnou firmu v Oděse, tvrdí Kyjev
„Došlo k úmyslnému ruskému útoku na energetické zařízení v Oděse, které patří ázerbájdžánské společnosti, což naznačuje, že šlo o útok nejen proti nám, ale také proti našim vztahům a energetické bezpečnosti,“ napsal Zelenskyj na síti X.
Podle Sybihy útok zasáhl ropný terminál firmy SOCAR v Oděské oblasti. Agentura Unian s odvoláním na záchranné služby uvedla, že Rusko na Oděsu zaútočilo množstvím dronů Šáhed. Na místě zařízení firmy SOCAR vznikl požár, který hasí více než sto hasičů, a nasazen byl také hasicí vlak ukrajinských drah. Podle předběžných informací si útok nevyžádal žádné zraněné.
Sybiha upozornil, že to byl druhý takový ruský útok na zařízení ázerbájdžánské společnosti v posledních týdnech. Baku už minulý týden ve čtvrtek v reakci na ruské údery pohrozilo, že zruší embargo na dodávky zbraní z vlastních zásob pro Kyjev.
„Moskva to dělá záměrně, jedná proti zájmům Ázerbájdžánu. To znovu ukazuje význam nové úrovně spolupráce mezi Ukrajinou a Ázerbájdžánem a také nutnost odpovídajících diplomatických a právních reakcí na podobné útoky,“ napsal Sybiha na síti X v reakci na ruský útok v Oděse.
Napjaté vztahy
Vztahy mezi Ruskem a Ázerbájdžánem se zhoršily poté, co se loni v prosinci zřítilo ázerbájdžánské dopravní letadlo. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev tehdy prohlásil, že letadlo poškodila nad ruským územím palba ze země a že některé skupiny v Rusku se snažily příčiny tragédie ututlat.
V otevřenou roztržku přerostly spory v červnu v souvislosti se smrtí dvou etnických Ázerbájdžánců při zatýkání v Rusku. Jejich úmrtí vyvolalo v Baku pobouření, Ázerbájdžán zrušil mimo jiné chystané ruské kulturní akce a policie provedla razii v pobočce ruské státní agentury Sputnik v Baku. Zadržela při tom několik ruských novinářů. Zelenskyj tehdy vyjádřil Baku v jeho sporu s Ruskem podporu.