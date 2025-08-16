Ukrajina potřebuje skutečný, trvalý mír, a ne další přestávku mezi ruskými invazemi, prohlásil podle agentury Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu s evropskými lídry, který následoval po summitu USA a Ruska na Aljašce. Pro Kyjev zůstává prioritou „strategie míru skrze sílu“, sdělil ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Ukrajina potřebuje mír, ne přestávku mezi invazemi, řekl Zelenskyj
„Bezpečnost musí být zaručena spolehlivě a dlouhodobě se zapojením jak Evropy, tak Spojených států,“ uvedl Zelenskyj na síti X po telefonátu s evropskými lídry.
„Zabíjení musí co nejdříve skončit, palba musí ustat na bojišti i na obloze, stejně jako proti naší přístavní infrastruktuře. Všichni ukrajinští váleční zajatci a civilisté musí být propuštěni a děti unesené Ruskem musejí být vráceny. Tisíce našich lidí zůstávají v zajetí – všichni se musí vrátit domů. Na Rusko je nutné vyvíjet tlak, dokud bude agrese a okupace pokračovat,“ dodal ukrajinský prezident.
„V rozhovoru s prezidentem (USA Donaldem) Trumpem jsem řekl, že sankce by měly být zpřísněny, pokud se neuskuteční třístranné jednání nebo pokud se Rusko pokusí vyhnout čestnému ukončení války,“ uvedl dále Zelenskyj. Nelze podle něj jednat o Ukrajině, včetně jejího území, bez Ukrajiny.
„Mír skrze sílu“
„Strategie míru skrze sílu zůstává naší prioritou. Zvýšený tlak na Moskvu a posílení Ukrajiny jsou klíčovými prvky pro dosažení míru,“ napsal Sybiha na síti X.
Ruský vládce Vladimir Putin, z jehož rozkazu ruská vojska v únoru 2022 zahájila invazi na Ukrajinu v plném rozsahu, podle Sybihy musí pochopit důsledky prodlužování své války. „Jedině jeho činy jsou skutečnými ukazateli toho, zda je opravdu ochoten ukončit svůj teror a agresi,“ napsal.
Kyjev si podle něj cení pozitivních signálů Spojených států ohledně jejich ochoty pracovat na vytvoření „spolehlivé infrastruktury bezpečnostních záruk“ pro Ukrajinu. „Podporujeme také snahy prezidenta Trumpa zorganizovat třístranné setkání lídrů Ukrajiny, USA a Ruska,“ dodal Sybiha.
Setkání ve Washingtonu
Zelenskyj se v pondělí setká s Trumpem ve Washingtonu, aby s ním projednal výsledky pátečního jednání na Aljašce.
Trump po summitu uvedl, že nyní se bude domlouvat schůzka mezi Zelenským a Putinem, které by se Trump podle svých slov mohl i sám zúčastnit. Putinův poradce Jurij Ušakov nicméně řekl, že o schůzce Putina, Trumpa a Zelenského se dosud nejednalo.
Trump po schůzce s Putinem a telefonátech s lídry Ukrajiny a Evropy uvedl, že nejlepší cestou ke konci rusko-ukrajinské války je mírová dohoda, nikoliv pouze příměří.