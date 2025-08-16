Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem v sobotu dopoledne avizoval, že v pondělí přiletí do USA. Jednat s Trumpem bude o summitu na Aljašce a příměří na Ukrajině. Trump se o několik hodin dříve právě na Aljašce sešel s ruským vládcem Vladimirem Putinem, konkrétní závěry rokování ale nebyly oznámeny.
Zelenskyj oznámil, že se v pondělí setká s Trumpem
„Tento hovor trval více než hodinu a půl, včetně asi hodiny našeho bilaterálního rozhovoru s prezidentem Trumpem. Ukrajina znovu potvrzuje svou připravenost pracovat s maximálním úsilím na dosažení míru,“ napsal Zelenskyj na síti X s tím, že je žádoucí, aby síla Ameriky měla vliv na vývoj situace.
Zelenskyj zároveň podpořil Trumpův návrh na trojstrannou schůzku s Putinem.
Podle prezidenta napadené země je důležité, aby se Evropané zapojili do každé fáze vyjednávacího procesu, a aby společně s Amerikou zajistili spolehlivé bezpečnostní záruky. „I nadále koordinujeme naše postoje se všemi partnery. Děkuji všem, kteří pomáhají,“ dodal Zelenskyj.