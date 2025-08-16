Odporná, ostudná a nakonec zbytečná. Těmito slovy označil ukrajinský server Kyiv Independent schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce. Putin se podle něj domů vrací jako vítěz.
Odporná, ostudná a zbytečná, hodnotí ukrajinská média schůzku Trumpa s Putinem
Oba státníci po summitu na vojenské základně Elmendorf-Richardson v aljašském Anchorage v noci na sobotu SELČ označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla, dohoda o příměří na Ukrajině oznámena nebyla. Trump nicméně po jednání v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že se nyní bude domlouvat setkání mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a šéfem Kremlu.
„Trump nedostal, co chtěl. Ale Putin? Ten rozhodně ano,“ napsal v redakčním komentáři Kyiv Independent. Připomněl, že před setkáním šéf Bílého domu prohlašoval, že chce „příměří ještě dnes“ a že Putin „ponese vážné následky“, pokud na něj nepřistoupí.
„Zatímco Trumpův předchůdce (Joe Biden) nazýval Putina vrahem, Trump mu připravil královské uvítání,“ dodal list. Trumpovo přátelské přivítání Putina jako sobě rovného podle něj ostře kontrastovalo s chladným přijetím ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Oválné pracovně před šesti měsíci.
Vítězství pro Putina, ale ne drtivé
„Ukrajinský prezident musel snášet veřejné ponížení. Ruský prezident byl hýčkán. Obojí bylo ostudné,“ píše server.
Důvodem, proč nebylo dosaženo dohody o příměří, je podle něj Trumpovo přesvědčení, že dokáže Putina obměkčit. Ruský vládce ale podle ukrajinského serveru nepřistupuje k otázce Ukrajiny v duchu „něco za něco“, nýbrž mesiášsky. „Chce Ukrajinu pro Rusko. Tečka,“ dodal web.
Putin se podle něj z aljašského summitu vrací s vítězstvím. „Ale ne drtivým, jakého mohl dosáhnout,“ dodal server. Absence dohody dle něj nicméně znamená, že navzdory všem úsměvům Trump nepřijal ruské požadavky vůči Ukrajině, které se rovnají kapitulaci Kyjeva.