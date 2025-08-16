„Od samého počátku byly karty rozdány tak, že (ruský vládce Vladimir) Putin zvítězil ještě, než sedl v Rusku do letadla,“ řekl profesor historie a mezinárodních vztahů z Bostonské univerzity Igor Lukeš. Bezpečnostní analytik Otakar Foltýn označil záběry, kde americký prezident Donald Trump na červeném koberci vřele vítá ruského vládce za „děsivé“. Podle zpravodaje ČT v USA Bohumila Vostala odjíždí Putin z Aljašky se záběry, kdy mu Trump tleská. Ze summitu vzejde šéf Kremlu posílený, míní Vostal.
Putin vzejde ze summitu posílený, shodují se komentátoři
„Působí to na mě naprosto děsivě. Dokázal jsem si představit, že se Trump bude pokoušet o navázání vztahu, který deklaroval v minulosti, ale že bude při nejmenším řečí těla téměř v podřízeném postavení a dojde k takovému veřejnému deklarování jeho terminologií ‚velmi krásného přátelství‘,“ podivuje se Foltýn s tím, že Putin je obviněný válečný zločinec.
Bezpečnostní analytik kriticky okomentoval také počáteční část Putinova proslovu na tiskové konferenci po jednání s Trumpem, v němž zmínil svou interpretaci dějin, která podle Foltýna neodpovídala realitě a byla určena pro ruské publikum. „To, že začal Putin historickými věcmi, (…) je dokonalá ukázka, že jsme svědky toho, jak si Donalda Trumpa namazal na chleba,“ řekl Foltýn.
Jako propagandistické vítězství pro Putina hodnotí summit také profesor historie a mezinárodních vztahů z Bostonské univerzity Igor Lukeš. „Je na něj (Putina) vydaný mezinárodní zatykač, přesto ho Trump vřele na americké půdě přivítal,“ podotkl. V očích ruských voličů podle Lukeše Putin „vyrostl do nebe“.
Nečekaně nekonkrétní tisková konference
Co se obsahu a konkrétních výsledků summitu USA a Ruska na Aljašce týká, podrobnosti známy nejsou a názory expertů a komentátorů na možné varianty se liší. Sám Donald Trump na tiskové konferenci uvedl, že o průběhu jednání bude nejprve informovat evropské aktéry včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jednání dle něj bylo „extrémně produktivní“ a podařilo se nalézt shodu na několika bodech. O příměří v rusko-ukrajinské válce ovšem zmínka nepadla. Putin ani Trump po skončení tiskové konference ani neodpovídali na otázky přítomných novinářů.
Podle redaktorky Deníku N Petry Procházkové byla tisková konferenci po summitu „nečekaně nekonkrétní.“ „Čtu to tak, že se nedohodli skoro na ničem. Kdyby k nějaké dohodě došlo, s velkou pompou by to oznámili,“ míní Procházková.
Podobný názor zastává také americká zpravodajka Deníku N Jana Ciglerová. Putin podle ní pravděpodobně trval na věcech, které Trump nemohl přijmout. Summit posléze hodnotí novinářka veskrze pozitivně. „Trump patrně odmítl ustoupit Putinovi, (…) summit mohl dopadnout hůř,“ řekla Ciglerová.
Katastrofické scénáře se dle komentátorů nenaplnily
Černé scénáře se nenaplnily ani podle bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého. „Vzhledem ke všem katastrofickým předpovědím, kterými jsme byli bombardováni před začátkem summitu, za mě skončil dobře. Neskončil tím, že by Trump řekl, Vladimir (Putin) je fajn chlap, on ten mír chce, Zelenskyj ho nechce, Evropané na mě tlačili, Ukrajina vždycky patřila Rusku – nic z toho nezaznělo,“ sdělil Mikulecký. „Naopak přímo na tiskové konferenci, a bylo vidět, že Putinovi se to neposlouchalo dobře, Trump řekl, já budu volat svým partnerům v NATO, budu volat ukrajinského prezidenta,“ dodal analytik.
Nekonkrétnost výsledků summitu vítá také Zbyněk Dubský z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. „Neočekával jsem, že budou oznámeny nějaké silné konkrétní výsledky, minimálně ohledně Ukrajiny,“ uvedl. „Těžko by mohla být oznámena dohoda dvou prezidentů, která se ale týká Ukrajiny a dalších aktérů. Dohoda musí být projednána s nimi,“ dodal.
Otakar Foltýn se ovšem obává, že výsledky summitu budou pro Ukrajinu nepříznivé. Bezpečnostní analytik poukázal na výrok Donalda Trumpa, že Evropané „budou muset souhlasit s tím, co se dohodlo.“ „Kdyby to bylo cokoli výhodného pro Ukrajinu, tak se s tím Evropané nemusí smiřovat, Evropané to chtějí,“ řekl Foltýn.
Podle bezpečnostně-politického analytika Martina Svárovského (KDU-ČSL) nemohl summit na vývoji ruské plnohodnotné invaze na Ukrajině nic změnit. Putin dle jeho názoru nemůže zastavit ruskou válku na Ukrajině, protože na schopnosti vést a vyhrát válku, společně s hospodářskou konsolidací, staví legitimitu svého vládnutí.