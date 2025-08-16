Světová média si všímají závěrů z jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem. Ti debatovali v noci z pátku na sobotu na základně Elmendorf-Richardson na americké Aljašce. Summit skončil společným brífinkem, krátce poté oba státníci – bez zodpovídání novinářských dotazů – místo opustili ve svých speciálech.
Trump podle BBC možná opustil Aljašku „s prázdnýma rukama“
Po slovech obou prezidentů zatím není jasné, do jaké míry se jim podařilo přiblížit se příměří ve válce na Ukrajině. Na otázky novinářů ani jeden z nich neodpovídal, což je podle listu The New York Times v případě Trumpa velmi nezvyklé.
Podle BBC Trump během prohlášení k tisku nepřímo připustil, že několik hodin jednání žádný konkrétní výsledek nepřineslo. Zdá se, že Trump opustí Aljašku s prázdnýma rukama, píše komentátor BBC.
Vypadá to, že Putin návštěvou Aljašky získal vše, co chtěl, poznamenává reportér americké stanice NBC s tím, že v tomto duchu se patrně ponese mnoho komentářů.
„Trump neprohrál, ale Putin jasně vyhrál,“ uvedl bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton, citovaný CNN. Podle něj Putin dosáhl většiny toho, co chtěl. „Trumpovi se toho mnoho nepodařilo,“ dodal Bolton.
Podle ukrajinského poslance Oleksije Hončarenka se zdá, že Putinovi se na Aljašce podařilo získat více času. „Žádné příměří nebo zmírnění konfliktu,“ napsal Hončarenko na sociální síti Telegramu.