Americký prezident Donald Trump a ruský vládce Vladimir Putin jednali na summitu na americké Aljašce. Šéf Bílého domu označil schůzku za produktivní. Brzy by měl následovat další summit, kterého by se měl podle Trumpa zúčastnit také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Příměří na Ukrajině nebylo na společné tiskové konferenci zmíněno. Summit pokračuje jednáním širších delegací.
SledujteTrump označil jednání s Putinem za „extrémně produktivní“
Šéf Bílého domu na společné tiskové konferenci uvedl, že v následujících hodinách chce jednat se zástupci NATO. Na programu má prý také telefonát s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, kterého chce prý pozvat na příští summit, který se má dle Trumpových slov odehrát brzo. K čemu přesně dospěli, ale nesdělil. Dle Trumpa bude podle něj na Ukrajině, aby se „nakonec rozhodla“.
Debatu Trump označil za „extrémně produktivní“, přinesla prý skvělý pokrok. „Bylo mnoho a mnoho bodů, na kterých jsme se shodli – na většině z nich, řekl bych. U několika důležitých jsme se zatím úplně neshodli, ale dosáhli jsme určitého pokroku,“ vyjádřil své přesvědčení Trump, který se na Putina na začátku tiskové konference usmíval a nechal ho vystoupit jako prvního.
Zároveň ale americký prezident poznamenal, že v „pravděpodobně nejdůležitější“ části jednání shoda nebyla. Ve vystoupení před novináři, které někteří z nich označují za plné nejasných vyjádření, ale neuvedl, o co šlo. Je nicméně optimistický, že se shoda najde. Ruský vládce Trumpa pozval do Moskvy, k čemuž se ale šéf Bílého domu vyjádřil zdrženlivě.
Putin hovořil o „pokroku v urovnání konfliktu“
Putin prohlásil, že „bylo potřeba situaci napravit“. Jednání s americkým prezidentem označil za konstruktivní a užitečné, Ukrajina dle něj byla jedním z témat jednání. Počítá prý s tím, že Kyjev a Evropa nebudou bránit v tom, co nazval pokrokem v urovnání konfliktu. Ten rozpoutalo v únoru 2022 Rusko právě na příkaz Putina. Detaily nesdělil.
Vyjádřil však naději, že dohody uzavřené s Trumpem budou odrazovým můstkem pro urovnání konfliktu na Ukrajině a obnovení vztahů mezi Moskvou a Washingtonem. „Mám všechny důvody věřit, že pokud se vydáme touto cestou, můžeme co nejdříve dosáhnout ukončení konfliktu na Ukrajině,“ uvedl.
Uvedl, že dle něj existuje obrovský potenciál pro budování obchodního a investičního partnerství mezi oběma zeměmi v oblastech, jako jsou energetika, technologie a průzkum vesmíru, a také v Arktidě.
Oba státníci po projevech odešli z tiskové konference, na novinářské dotazy nebyl prostor. Po jejich vyjádřeních zatím není jasné, do jaké míry se jim podařilo přiblížit se příměří ve válce na Ukrajině, kterou Rusko před třemi a půl lety zahájilo. Na otázky novinářů ani jeden z nich neodpovídal, což je podle listu The New York Times v případě Trumpa velmi nezvyklé.