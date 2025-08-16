SledujteTrump označil jednání s Putinem za „extrémně produktivní“


16. 8. 2025Aktualizovánopřed 30 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Reuters, CNN, Ukrinform
SLEDUJTE: Speciální vysílání k summitu Trump–Putin
Zdroj: ČT24

Americký prezident Donald Trump a ruský vládce Vladimir Putin jednali na summitu na americké Aljašce. Šéf Bílého domu označil schůzku za produktivní. Brzy by měl následovat další summit, kterého by se měl podle Trumpa zúčastnit také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Příměří na Ukrajině nebylo na společné tiskové konferenci zmíněno. Summit pokračuje jednáním širších delegací.

Šéf Bílého domu na společné tiskové konferenci uvedl, že v následujících hodinách chce jednat se zástupci NATO. Na programu má prý také telefonát s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, kterého chce prý pozvat na příští summit, který se má dle Trumpových slov odehrát brzo. K čemu přesně dospěli, ale nesdělil. Dle Trumpa bude podle něj na Ukrajině, aby se „nakonec rozhodla“.

Debatu Trump označil za „extrémně produktivní“, přinesla prý skvělý pokrok. „Bylo mnoho a mnoho bodů, na kterých jsme se shodli – na většině z nich, řekl bych. U několika důležitých jsme se zatím úplně neshodli, ale dosáhli jsme určitého pokroku,“ vyjádřil své přesvědčení Trump, který se na Putina na začátku tiskové konference usmíval a nechal ho vystoupit jako prvního.

  • 02:18

    Americký prezident Donald Trump nastoupil do svého prezidentského leteckého speciálu a chystá se k odletu z Anchorage. Letoun s ruským prezidentem Putinem před chvíli vzlétl.

  • 02:02

    Americká zpravodajka Deníku N Jana Ciglerová míní, že se americký prezident Donald Trump a ruský vládce Vladimir Putin na ničem konkrétním nedohodli. Putin podle ní pravděpodobně trval na věcech, které Trump nemohl přijmout. „Trump patrně odmítl ustoupit Putinovi, (…) summit mohl dopadnout hůř,“ dodala Ciglerová.

  • 01:57

    Ruský vládce Vladimir Putin opouští aljašské Anchorage, místo konání summitu šéfa Kremlu a amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Zároveň ale americký prezident poznamenal, že v „pravděpodobně nejdůležitější“ části jednání shoda nebyla. Ve vystoupení před novináři, které někteří z nich označují za plné nejasných vyjádření, ale neuvedl, o co šlo. Je nicméně optimistický, že se shoda najde. Ruský vládce Trumpa pozval do Moskvy, k čemuž se ale šéf Bílého domu vyjádřil zdrženlivě.

Trump a Putin jednali na Aljašce
Donald Trump a Vladimir Putin

Putin hovořil o „pokroku v urovnání konfliktu“

Putin prohlásil, že „bylo potřeba situaci napravit“. Jednání s americkým prezidentem označil za konstruktivní a užitečné, Ukrajina dle něj byla jedním z témat jednání. Počítá prý s tím, že Kyjev a Evropa nebudou bránit v tom, co nazval pokrokem v urovnání konfliktu. Ten rozpoutalo v únoru 2022 Rusko právě na příkaz Putina. Detaily nesdělil.

Vyjádřil však naději, že dohody uzavřené s Trumpem budou odrazovým můstkem pro urovnání konfliktu na Ukrajině a obnovení vztahů mezi Moskvou a Washingtonem. „Mám všechny důvody věřit, že pokud se vydáme touto cestou, můžeme co nejdříve dosáhnout ukončení konfliktu na Ukrajině,“ uvedl.

Média: Trump a Putin odjeli z letiště na jednání spolu jedním vozem
Donald Trump s Vladimirem Putinem v limuzíně amerického prezidenta

Uvedl, že dle něj existuje obrovský potenciál pro budování obchodního a investičního partnerství mezi oběma zeměmi v oblastech, jako jsou energetika, technologie a průzkum vesmíru, a také v Arktidě.

ŽIVĚ: Pohled na místo dějiště summitu na Aljašce
Zdroj: Reuters

Oba státníci po projevech odešli z tiskové konference, na novinářské dotazy nebyl prostor. Po jejich vyjádřeních zatím není jasné, do jaké míry se jim podařilo přiblížit se příměří ve válce na Ukrajině, kterou Rusko před třemi a půl lety zahájilo. Na otázky novinářů ani jeden z nich neodpovídal, což je podle listu The New York Times v případě Trumpa velmi nezvyklé.

Summity Trumpa s Putinem provázely sympatie i „ponížení a síla“
Donald Trump a Vladimir Putin při summitu v Helsinkách 16. července 2018
