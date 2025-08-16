Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) uvítal, že americký prezident Donald Trump se snaží válku na Ukrajině zastavit a bude o jednání se ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce informovat Evropu. Problémem je dle něj ruský imperialismus, nikoliv touha Ukrajiny po svobodě, napsal na sociální síti X v reakci na konec summitu mezi lídry USA a Ruska.
Lipavský po summitu odsoudil ruský imperialismus, zdůraznil touhu Ukrajiny po svobodě
Tématem jednání Trumpa s Putinem měla být válka na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo před tři a půl lety. „Vítám, že se prezident Trump snaží válku zastavit, že o tom průběžně hovoří s evropskými představiteli a že bude o výsledcích dnešního (sobotního, pozn. red.) jednání informovat i nás v Evropě. Včetně prezidenta (Ukrajiny Volodymyra) Zelenského,“ napsal Lipavský. Od Putina podle něj na tiskové konferenci zazněly stejné propagandistické žvásty o „kořenech konfliktu“, jaké hlásá jeho státní televize.
„Problémem je ruský imperialismus, nikoliv ukrajinská touha žít svobodně. A nezapomínejme, že právě v těchto slovech je skryta i Putinova snaha o návrat bezpečnostní architektury do roku 1997. Do momentu, kdy Česko ještě nebylo součástí NATO,“ upozornil Lipavský. Zabránit takovým scénářům je podle ministra v českém existenčním zájmu. „Kdyby to Putin s jednáním o míru myslel vážně, tak dnes celý den neútočil na Ukrajinu,“ dodal.
Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je pozitivní, že se na Aljašce vedlo jednání. „Ale bohužel je evidentní, že skutečně o mír Vladimiru Putinovi nejde, že mu nejde o zastavení umírání nevinných a zbytečných obětí, kdyby ta vůle byla, tak by se okamžitě útoky Ruska vůči Ukrajině zastavily,“ napsal na síti X vicepremiér. Podle něj příměří není primárně otázkou vnějších okolností, ale Putinova rozhodnutí.
Také ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek (TOP 09) míní, že Putin mír teď nechce, jinak by Ukrajinu opustil. „Ruský imperialismus je hrozba, které musíme vzdorovat. To platilo včera, platí dnes a bude platit i zítra,“ konstatoval na síti X.
Putin na tiskové konferenci po jednání s Trumpem rozhovory označil za konstruktivní a užitečné. Ukrajina byla podle něj jedním z témat jednání. Šéf Kremlu dále prohlásil, že shody dosažené na summitu na Aljašce by mohly být odrazovým můstkem pro ukončení války na Ukrajině a také pro obnovení vazeb mezi Moskvou a Washingtonem. Trump jednání označil za extrémně produktivní, přineslo podle něj „skvělý pokrok“. Detaily ale prezidenti nesdělili. Tiskovou konferenci ukončili, aniž odpověděli na dotazy novinářů.