Silné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a Evropu jsou „nezbytné“ v jakékoli mírové dohodě, která má ukončit ruskou válku na Ukrajině, sdělila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Po jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem řada evropských lídrů v sobotu vyjádřila pokračující podporu Ukrajině. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) prohlásil, že je třeba spustit standardizaci vztahů Evropská unie a Ruska.
Bezpečnostní záruky jsou nezbytné, reaguje šéfka EK na summit na Aljašce
„EU úzce spolupracuje s (ukrajinským prezidentem Volodymyrem) Zelenským a Spojenými státy na dosažení spravedlivého a trvalého míru. Silné bezpečnostní záruky, které chrání životně důležité bezpečnostní zájmy Ukrajiny a Evropy, jsou nezbytné,“ akcentovala von der Leyenová v sobotu.
Britský premiér Keir Starmer se nechal slyšet, že vítá otevřenost Spojených států poskytnout Kyjevu silné bezpečnostní záruky jako součást jakékoli dohody o zastavení války. „Jedná se o významný pokrok, který bude klíčový pro odrazení Putina od dalších útoků,“ uvedl ve svém prohlášení.
Je nezbytné pokračovat v podpoře Ukrajiny a vyvíjet tlak na Rusko, sdělil francouzský prezident Emmanuel Macron. Dodal, že Paříž bude spolupracovat s USA a partnery v takzvané koalici ochotných na dosažení pokroku v oblasti trvalého míru s bezpečnostními zárukami. I šéf Elysejského paláce přivítal ochotu USA přispět k bezpečnostním zárukám pro Kyjev.
Italská premiérka Giorgia Meloniová v sobotu ocenila výsledek summitu Trumpa s Putinem. „Konečně se objevila jiskra naděje na diskusi o míru na Ukrajině,“ podotkla Meloniová v prohlášení. „Itálie plní svou úlohu společně se svými západními spojenci,“ dodala.
Společné prohlášení evropských představitelů
Skupina evropských lídrů vyjádřila pokračující podporu Ukrajině a odhodlání nadále vyvíjet tlak na Rusko i ve společném prohlášení. Polský premiér Donald Tusk přiblížil, že text připravili společně s německým kancléřem Friedrichem Merzem, Macronem a Starmerem i Meloniovou poté, co vyhodnotili informace poskytnuté Trumpem a vyslechli názory ukrajinského prezidenta Zelenského.
Trump po summitu na Aljašce telefonicky hovořil s von der Leyenovou, generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a k více než hodinovému hovoru se připojili také Macron, Starmer, Merz, Meloniová a prezidenti Polska Karol Nawrocki a Finska Alexander Stubb, vyjmenovala agentura Reuters.
Trump si volal také se Zelenským, který následně uvedl, že se se svým americkým protějškem setká v pondělí ve Washingtonu. Zelenskyj ani nikdo z evropských představitelů na páteční summit na Aljašku pozván nebyl.
Reakce Fica a Orbána
Schůzka Trumpa a Putina spustila standardizaci vztahů mezi USA a Ruskem, stejný krok je třeba i ve vztahu EU a Ruska, prohlásil v sobotu Fico (Smer).
„Nejbližší dny ukážou, zda největší hráči v Unii tento proces podpoří a budou vést ukrajinský konflikt k rychlému konci, nebo bude pokračovat neúspěšná evropská strategie pokusit se oslabit Rusko přes tento konflikt – až neuvěřitelnou finanční, politickou či vojenskou pomocí Kyjevu,“ dodal slovenský premiér, jehož vláda po předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.
Maďarský premiér Viktor Orbán napsal, že svět je po schůzce Trumpa s Putinem bezpečnějším místem. „Léta jsme sledovali, jak dvě největší jaderné mocnosti ničí rámec své spolupráce a posílají si vzkazy,“ napsal. „Tomu je nyní konec,“ dodal.
Orbán, který čelí kritice za svůj příklon k Putinovi navzdory tři a půl roku trvající rozsáhlé ruské invazi na Ukrajinu, tento týden uvedl, že Moskva válku proti Ukrajině vyhrála a zbývá otázka, kdy to Západ podporující Ukrajince uzná. Evropa podle maďarského premiéra promeškala příležitost jednat s Putinem, když byl u moci americký prezident Joe Biden, a nyní jí prý hrozí, že o její budoucnosti bude rozhodnuto bez její účasti.
- Svět
- NATO
- Bezpečnostní záruky
- Emmanuel Macron
- Robert Fico
- Mír
- Rusko
- Německo
- Itálie
- Keir Starmer
- Mark Rutte
- Volodymyr Zelenskyj
- Polsko
- Francie
- Spojené státy
- Evropa
- Friedrich Merz
- Ukrajina
- Donald Tusk
- Viktor Orbán
- EU
- Ursula von der Leyenová
- Evropská komise
- Velká Británie
- Giorga Meloniová
- Vladimir Putin
- Donald Trump
- Summit Trump–Putin
- Slovensko
- Maďarsko
- Výběr
- Výběr redakce
- Hlavní události