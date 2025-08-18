Americký prezident Donald Trump v pondělí v Bílém domě přijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a evropské představitele. Jednání ve Washingtonu následuje po Trumpově pátečním summitu s ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce, kam Zelenskyj ani Evropané pozváni nebyli. Na své sociální síti Truth Social označil americký prezident pondělí za „velký den“ v Bílém domě.
„Velký den“ v Bílém domě. Trump se setká se Zelenským a evropskými lídry
„Nikdy jsem neměl tolik evropských lídrů najednou. Je mi velkou ctí je hostit!!!“ napsal Donald Trump v noci z neděle na pondělí na Truth Social.
„Pokud nyní ukážeme před Ruskem slabost, zaplatíme za to později vysokou cenu. Připravíme půdu pro další konflikty,“ varoval v neděli francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten se schůzky v Bílém domě zúčastní spolu s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, německým kancléřem Friedrichem Merzem, britským premiérem Keirem Starmerem nebo generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
Summit na Aljašce nepřinesl minulý týden žádné viditelné výsledky, Trump ale po něm upustil od svého dřívějšího požadavku na okamžité příměří na Ukrajině a v souladu s Putinovým přáním začal tvrdit, že chce prosazovat širší mírovou dohodu místo pouhého klidu zbraní. Putin také požadoval územní ústupky od Ukrajiny, které Kyjev odmítá.
Ukrajina nehodlá obchodovat s územím, řekl Zelenskyj
Zelenskyj řekl, že jednání o míru na Ukrajině musí vycházet ze současné frontové linie, Ukrajina podle něj nebude obchodovat se svým územím. O územních otázkách může jednat pouze Kyjev a Moskva, řekl Zelenskyj.
Po nedělní videokonferenci se Zelenským i další účastníci z takzvané koalice ochotných zdůrazňovali nutnost vyvinout tlak na Rusko, aby přistoupilo k ukončení války, kterou proti Ukrajině vede čtvrtým rokem. Stejně tak poukazovali na nutnost zachovat jednotu mezi transatlantickými spojenci či potřebu bezpečnostních záruk, které by v případě uzavření mírové dohody ochránily Ukrajinu před další ruskou agresí.
Evropané, jak řekl Macron, se chtějí Trumpa zeptat, do jaké míry se sám hodlá podílet na bezpečnostních zárukách Ukrajině.