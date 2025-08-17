Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj míří do Bruselu se setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, společně se zúčastní videokonference takzvané koalice ochotných. Ta chce projednat nadcházející pondělní schůzku Zelenského, von der Leyenové a dalších evropských představitelů s prezidentem USA Donaldem Trumpem ve Washingtonu.
Zelenskyj míří do Bruselu na setkání koalice ochotných
Koalice ochotných je neformální uskupení států, které aktivně podporují Ukrajinu v boji proti ruské agresi. Skupinu vede Francie a Velká Británie, její součástí je i Česko.
„Koordinace evropského postupu před pondělním jednáním je klíčová,“ sdělil šéf české diplomacie Jan Lipavský (nestr.) v sobotu. Během toho dne telefonoval s ministry zahraničí Nizozemska, Británie, Polska a šéfkou finské diplomacie. Vyjádřil plnou podporu do nadcházejících jednání s USA také ukrajinskému ministrovi zahraničí Andreji Sybihovi.
Během soboty Trump hovořil s některými evropskými lídry a informoval je o průběhu summitu s ruským vládcem Vladimirem Putinem, který se uskutečnil na Aljašce v noci z pátku na sobotu SELČ. Stejně tak mluvil se Zelenským, který poté uvedl, že se s Trumpem setká v pondělí ve Washingtonu. List New York Times následně napsal, že na schůzku v americkém hlavním městě jsou pozvaní i evropští lídři.