Ruský vládce Vladimir Putin souhlasil s tím, aby Spojené státy a Evropa poskytly Ukrajině takové bezpečnostní záruky, které se budou svým charakterem podobat článku 5 smlouvy o Severoatlantické alianci, jenž obsahuje princip kolektivní obrany, řekl v neděli v televizi CNN americký zmocněnec Steve Witkoff. Zároveň je podle něj Putin ochoten učinit ústupky na dobytých územích na Ukrajině
Trumpův zmocněnec Witkoff tvrdí, že Putin souhlasí s územními ústupky
„Podařilo se nám získat následující ústupek – Spojené státy mohou nabídnout ochranu podobnou článku 5, což je jeden ze skutečných důvodů, proč chce Ukrajina být v NATO,“ řekl Witkoff s tím, že sám slyšel Putina s tímto krokem souhlasit poprvé, píše agentura Reuters.
Witkoff se zúčastnil páteční schůzky na Aljašce mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a Putinem, kteří spolu jednali o ukončení více než tříleté ruské agrese na Ukrajině.
„Rusové u jednacího stolu (v pátek na Aljašce) učinili určité ústupky ohledně pěti regionů (na východě Ukrajiny),“ řekl podle agentury AFP Witkoff. Debaty se soustředí především na Doněckou oblast, kterou mají Rusové pod kontrolou ze sedmdesáti procent.
V sobotu přitom britský list Financial Times informoval, že Putin podmiňuje ukončení války na Ukrajině postoupením celé Doněcké oblasti. Americký server Axios pak napsal, že kromě této oblasti Putin požaduje i Luhanskou oblast, kterou už má teď ruská armáda téměř celou pod kontrolou.
V pondělí se Trump chystá ve Washingtonu setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Schůzky se zúčastní i někteří evropští lídři. Axios také napsal, že Trump chce v pátek uspořádat summit mezi ním, Putinem a Zelenským.