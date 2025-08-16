Ruský vůdce Vladimir Putin během rozhovorů s Donaldem Trumpem na Aljašce požadoval stažení ukrajinské armády z Doněcké a Luhanské oblasti, napsal britský list Financial Times. Výměnou nabídl zmrazení frontové linie v současném stavu a zastavení svých vojsk v jižní Chersonské oblasti a jihovýchodní Záporožské oblasti. Šéf Bílého domu už o tom měl informovat i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Putin požadoval stažení Ukrajinců z Doněcké a Luhanské oblasti, píší FT
Trump a americký vyslanec Steve Witkoff měli už říct Zelenskému, že Putin uvedl, že předtím nemůže dojít k příměří. Spojencům americký prezident sdělil, že Putin nechce příměří a dává přednost komplexní dohodě o ukončení ruské války proti Ukrajině. Sám Trump od varianty dosažení klidu zbraní také upustil.
Podstoupení Doněcké oblasti by podle FT znamenalo, že Moskva bude mít pod plnou kontrolou tuto strategickou část východní Ukrajiny, kterou částečně okupuje už více než deset let. Ruská vojska tu od loňského listopadu rychle dobývají další území a Moskva tak ovládá asi sedmdesát procent tohoto prostoru, ovšem nejzápadnější města nadále kontroluje Kyjev.
Putin však neupustil od svého požadavku, aby Ukrajina byla neutrální zemí mimo vojenské bloky.
Zelenskyj by podle zdrojů britského listu s podstoupením Doněcké oblasti nesouhlasil, ale je připraven vyjednávat o územních ústupcích výměnou za ukončení války, kterou Rusko v plnohodnotné podobě vede už více než tři roky.