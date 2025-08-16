Trump chce v pátek uspořádat summit mezi ním, Zelenským a Putinem, uvedl Axios

Americký prezident Donald Trump chce příští pátek uspořádat summit mezi ním, ruským vůdcem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, napsal v sobotu server Axios. Šéf Kremlu ale podle informovaných zdrojů požaduje za ukončení ofenzívy na Ukrajině kromě Doněcké oblasti také Luhanskou oblast. Putin je rovněž ochoten jednat o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, ale jako jednoho z možných garantů navrhl Čínu.
Putin při pátečním jednání s Trumpem na Aljašce požadoval za ukončení ruské ofenzívy na Ukrajině dvě východní ukrajinské oblasti - Doněckou a Luhanskou. Moskva v takovém případě zastaví svá vojska v jižní Chersonské oblasti a jihovýchodní Záporožské oblasti.
Zatímco Rusové kontrolují téměř celou Luhanskou oblast, v Doněcké oblasti ovládají kolem 70 procent tohoto prostoru, ovšem nejzápadnější města nadále kontroluje Kyjev. Naopak v Chersonské a Záporožské oblasti ruská armáda už nějakou dobu nedosáhla žádného výraznějšího pokroku.
Putin je ochoten vyjednávat o podstoupení malých částí v Sumské a Charkovské oblasti, které jsou pod kontrolou ruské armády, píše Axios s odvoláním na ukrajinský zdroj, podle kterého měli američtí zástupci na Aljašce z šéfa Kremlu takový pocit.
Rusko by tím ale Ukrajině podstoupilo výrazně menší část území, než by Moskva získala od Kyjeva. Tyto požadavky na ukrajinské území proto Kyjev podle Axiosu určitě odmítne.
Putin také navrhl Peking jako jednoho z možných garantů ukrajinské bezpečnosti, což ale podle serveru znamená, že šéf Kremlu je proti zapojení vojáků Severoatlantické aliance (NATO) na Ukrajině. Podle evropských lídrů je Trump ochoten uvažovat i o podílu Spojených států na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, ale mimo misi NATO, píše dále Axios.
Zelenskyj se má s Trumpem setkat ve Washingtonu v pondělí. K jednání o výsledcích Trumpovy páteční schůzky a příměří na Ukrajině byli přizvaní i evropští lídři.