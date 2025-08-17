Šéfka EK se s dalšími evropskými lídry zúčastní jednání Zelenského s Trumpem

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová se v pondělí spolu s dalšími evropskými lídry zúčastní jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Šéfka EK to v neděli oznámila na síti X. V neděli odpoledne von der Leyenová přivítá Zelenského v Bruselu, společně se zúčastní jednání takzvané koalice ochotných.
Ukrajina naléhá na to, aby součástí možných budoucích dohod s Ruskem byla také Evropa. O pozvání evropských lídrů na jednání do Washingtonu již v sobotu s odvoláním na dva anonymní evropské zdroje informoval americký list The New York Times (NYT).
„Na žádost prezidenta Zelenského se zítra (v pondělí) zúčastním setkání s prezidentem Trumpem a dalšími evropskými lídry v Bílém domě,“ napsala von der Leyenová.
Svou účast na pondělním jednání v Bílém domě po von der Leyenové potvrdil také německý kancléř Friedrich Merz, uvedl mluvčí vlády v Berlíně.
Schůzka prezidentů USA a Ukrajiny ve Washingtonu byla oznámena poté, co se Trump v pátek sešel na Aljašce s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Jednání nepřineslo žádné viditelné výsledky, Trump po něm ale upustil od svého dřívějšího požadavku na okamžité příměří na Ukrajině. Uvedl také, že chce prosazovat širší mírovou dohodu místo pouhého klidu zbraní. Někteří evropští lídři zároveň sdělili, že vítají ochotu USA přispět k bezpečnostním zárukám pro Kyjev jako součásti budoucí mírové dohody.
Koalice ochotných je neformální skupina států, které aktivně podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Součástí uskuopení vedené Francií a Británií je také Česko. Ukrajina se s pomocí západních států brání ruské vojenské invazi od února 2022.