Setkání Trumpa se Zelenským přichází po sérii jednání ve Washingtonu a v Evropě věnovaných možné cestě k ukončení ruské agrese. Intenzivní diplomatické snahy následují poté, co americký prezident výrazně vystupňoval kritiku na adresu Zelenského a mimo jiné jej nazval diktátorem, zatímco jeho vláda dala najevo, že USA neposkytnou Ukrajině kýžené bezpečnostní záruky v rámci případné dohody s Ruskem. Za Trumpem pak tento týden do Washingtonu vyrazili francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer .

Trumpova administrativa v uplynulých týdnech po Kyjevu požadovala, aby přenechal USA nárok na část ukrajinského nerostného bohatství jako kompenzaci za dosavadní válečnou pomoc. Tuto podobu návrhu Zelenskyj odmítl.

Podle pracovního návrhu nové verze, který dříve unikl do médií, by se Washington nezavazoval k vojenské podpoře Ukrajiny, nýbrž by deklaroval zájem „amerického lidu“ na „svobodné, svrchované a bezpečné Ukrajině“. Jádrem textu pak je plán zřídit společný fond na obnovu Ukrajiny, do něhož by Kyjev odváděl tržby ze státem provozované těžby nerostných surovin. Americký ministr financí Scott Bessent před setkáním obou prezidentů uvedl, že nyní je dohoda už pevně daná a o jejím obsahu se nebude nadále vyjednávat.