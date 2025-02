PŘEHLEDNĚ: Trump chce ukrajinské nerosty. Jaké přesně?

před 1 h hodinou | Zdroj: Kyiv Independent , Rubryka , The Independent

Americký prezident Donald Trump předestřel možnou dohodu s Ukrajinou, v jejímž rámci by došlo k výměně amerických zbraní a pomoci za vzácné nerostné suroviny, jimiž Kyjev disponuje. Není však jasné, které konkrétní suroviny má Trump na mysli. Ukrajina disponuje dvaceti klíčovými surovinami a naznačila, že je otevřena spolupráci při těžbě s USA. Značná část ložisek se ale nachází na územích okupovaných Ruskem.

„Zajistíme to, co jim dáváme, jejich vzácnými surovinami a dalšími věcmi,“ uvedl Donald Trump začátkem února. O týden později byly zveřejněny podrobnosti plánu, podle kterého chce Trump získat od Kyjeva nerostné suroviny v hodnotě půl bilionu dolarů. V rozhovoru pro Fox News prezident prohlásil, že Kyjev s tímto plánem „v podstatě souhlasil“.

Britský deník The Independent píše, že 53 procent celkových zdrojů země se nachází ve čtyřech regionech, které z různé míry kontrolují okupační síly Moskvy. Jedná se o Luhanskou, Doněckou, Záporožskou a Chersonskou oblast, ačkoli ta není na nerostné suroviny příliš bohatá. Podle zpráv britské rozvědky z července 2024 Rusko nezačalo systematickou těžbu těchto strategických nerostů, ale blokuje přístup k těmto surovinám, čímž se snaží oslabit ukrajinskou ekonomiku.

Zároveň není jasné, které konkrétní vzácné suroviny a minerály měl nový americký prezident na mysli. Ukrajina disponuje zásobami dvaceti klíčových minerálů a kovů, přičemž se odhaduje, že hodnota jejích ložisek nerostných surovin dosahuje dvanácti bilionů dolarů. Pokud by se do této částky zahrnuly i další přírodní zdroje jako uhlí a zemní plyn, celková hodnota by vzrostla na přibližně 26 bilionů dolarů.

Podle analýzy Ekonomické školy v Kyjevě však nejsou dostatečně rozvinutá a odhad hodnoty na 12 bilionů dolarů, který byl prezentován i na Ekonomickém fóru v Davosu, musí být brán s rezervou, jelikož většina ložisek nebyla prozkoumána a není tak jasná kvalita těchto surovin.

Zásobárna klíčových nerostů

Jednou ze strategických surovin, kterou Ukrajina disponuje, je lithium. Ačkoli země tuto surovinu netěží, má potenciál stát se jedním z největších dodavatelů lithia pro Evropskou unii. Podle odhadu Ukrajinské geologické služby tvoří ukrajinské zásoby téměř třetinu prozkoumaných ložisek lithia v Evropě a přibližně tři procenta světových zdrojů.

Lithium je klíčovou surovinou pro výrobu lithiových baterií, které se používají především ve spotřební elektronice a elektroautech. Dále se využívá k výrobě speciálních skel a keramiky odolných proti vysokým teplotám a náhlému ochlazení, jako jsou například sklokeramické desky.

Další významnou surovinou pro výrobu baterií je grafit. Ukrajina se řadí mezi pět zemí s největšími zásobami grafitu na světě, přičemž odhadované množství tvoří pětinu světových zásob. Kromě výroby baterií má grafit také využití při výstavbě jaderných elektráren. Pro tento energetický sektor je klíčový i uran, jehož největšími zásobami v Evropě disponuje rovněž Ukrajina. Tato ruda se používá jako hlavní palivo v jaderných reaktorech.