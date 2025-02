Expert: Těžba vzácných nerostů v Grónsku by narážela na limity

Grónský ledovec se rozpadá rychleji, než tomu bylo kdy v minulosti, zjistila mezinárodní studie, podle které to dokládají tisíce satelitních snímků z let 2016 až 2021. Klíčové trhliny, které jsou na nich vidět, se během posledních pěti let výrazně zvětšily. Na vině je podle výzkumníků klimatická změna.

„Ostrov těmito surovinami v různé míře oplývá, takže je to velmi zajímavá lokalita, nicméně jak velká těžba nás do budoucna čeká, to nyní není nikdo schopný odhadnout, protože chybí detailnější informace z průzkumů na daných lokalitách,“ podotkl Klempa.

Průzkum a následná těžba tak bude znamenat časově náročnou a finančně nákladnou akci, soudí Klempa. „Místní by si museli upravit legislativu. Přineslo by to určitě velké množství investic, znamenalo by to (nové) cesty, úpravu pobřeží, přístavy. S těžbou pak souvisí výsypky, kde by se musela upravená nepotřebná surovina ukládat. Takže byl by to poměrně velký zásah,“ míní Klempa.

Trumpův zájem

O Grónsko v nedávné době projevil zájem staronový šéf Bílého domu. Trump konkrétně hovořil o tom, že pro Spojené státy je získání ostrova otázkou bezpečnosti a nevyloučil, že pokud Kodaň odmítne Grónsko prodat, podnikne ekonomické či vojenské kroky. Kodaň i Nuuk to odmítly a Trumpova kontroverzní prohlášení vyvolala znepokojení v celém západním světě.

Ostrov, kde žije asi 57 tisíc obyvatel, je integrální součástí Dánského království se samosprávou ve vnitřních záležitostech od 1. května 1979. Dánsko, členská země EU a NATO, má nadále pod kontrolou grónskou bezpečnost a zahraniční politiku.