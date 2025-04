Za nocí přijdou mrazy, na víkend se opět oteplí

Po většinu tohoto týdne bude oblačno a v noci mohou teploty padat pod bod mrazu. Na horách bude i sněžit. Noční mrazy zřejmě budou ohrožovat kvetoucí stromy. V závěru týdne se ale začne oteplovat. Na přelomu tohoto a příštího týdne by se mohly teploty přes den dostat až nad dvacet stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Česko už o víkendu zasáhl arktický vzduch a ústav varuje, že i další noci budou mrazivé a hrozí třeba škody na ovocných stromech. O víkendu se teploty na horách propadly až pod minus deset stupňů a i v nižších polohách mrzlo. V pondělí ráno bylo třeba na Horské Kvildě na Šumavě až kolem minus dvanácti stupňů.

Na většině území se ale pondělní noční teploty vzhledem k velké oblačnosti pohybovaly od plus dvou do minus dvou stupňů Celsia, noc tak byla podle ČHMÚ ke kvetoucím stromům přívětivá. „Ale zejména na jihozápadě a západě Čech, kde zůstalo až do rána vyjasněno a byl slabý vítr, teploty v nižších polohách klesly ojediněle k hodnotám kolem minus šest stupňů Celsia,“ dodali meteorologové.