Mrazy mohou poškodit ovoce. Největší riziko bude v neděli

V dalších dnech příštího týdne sice noci ještě při malé oblačnosti mohou přinést mráz, ale většinou už jen slabý, přibližně do minus dvou stupňů. A také přes den se začne oteplovat – tentokrát tedy vpád studeného vzduchu nebude mít dlouhého trvání, teploty by se v polovině příštího týdne měly vrátit k dlouhodobým normálům.

Důsledkem klimatických změn je stále se prodlužující časový interval, kdy hrozí poškození úrody mrazem. Průměrný termín prvního květu meruněk se od roku 1961 posouvá z dubna do března. Za celé období je průměrné datum prvního květu 5. duben, po roce 2010 už je to ale 29. březen. Letos se první květy objevily sice později než v předchozích dvou letech, ale stále výrazně dříve, než bývalo zvykem.

Jak je to možné

Důvodem současného vpádu arktického vzduchu je vhodná konfigurace tlakových útvarů – především tlaková výše, která se z jižní Skandinávie přesunula nad severovýchod Atlantiku mezi Island a Norsko. Na své přední straně pak otevřela cestu tlaková níže, která může postupovat k jihu. Ve svém týlu tato níže nasává studený vzduch z oblasti Arktidy a Špicberk.

Pravděpodobnost vpádu studeného vzduchu do nižších zeměpisných šířek, jako je střední Evropa, zvýšil i rozpad polárního víru během března ve stratosféře, tedy ve výškách kolem dvaceti třiceti kilometrů. Následně se tyto změny zvolna šíří směrem do spodní vrstvy atmosféry, do troposféry, kde se mohou projevit výrazným narušením tryskového proudění. To směřuje převážně ze západu k východu, nicméně v důsledku narušení způsobeného rozpadem polárního víru dochází k jeho výraznému meandrování, což pak přináší i zmíněné vpády studeného vzduchu daleko na jih.

Na druhé straně se ale dostává teplý vzduch daleko na sever – což se projeví třeba na Islandu – maxima na přelomu týdne vyšplhají až k deseti stupňům – v neděli a v pondělí tam tak může být tepleji než v Česku.

Rozvlnění jet streamu má celoplanetární charakter: vpád studeného vzduchu čeká také centrální a po víkendu i východní regiony USA, zejména v oblasti Velkých jezer může sněžit a v noci mrznout. A v uplynulých dnech zažili příliv velmi studeného vzduchu i v Japonsku, kde tak po extrémně teplých březnových dnech pro změnu přepsali i několik nejnižších denních rekordů.

Aprílové počasí

Vpády studeného arktického vzduchu v dubnu nejsou nic neobvyklého. Ten loňský přišel po mimořádně teplém únoru a březnu, což výrazně uspíšilo vývoj vegetace a nadějnou úrodu (nejen) ovoce, ale i vinné révy následně mráz často kompletně spálil.

Za zmínku stojí i výrazné ochlazení na závěr druhých covidových Velikonoc v roce 2021, které bylo výjimečné svým rozsahem – studený vzduch zasáhl kromě střední Evropy i západ a jihovýchod kontinentu, nad břehy Jadranu se dokonce při kombinaci prudkého větru a hustého sněžení vyskytl blizard.

Poněkud jiný ráz pak mělo studené počasí na začátku dubna 2013, kdy i v nížinách napadlo větší množství sněhu – třeba v Ostravě 27 centimetrů. Tehdy totiž teplotně podnormální počasí trvalo téměř čtyři týdny.