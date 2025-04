Organizace tlačí na regulaci alkoholu

Dvacítka organizací včetně české kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) vyzvala politiky k omezení dostupnosti alkoholu. Navrhují regulovat reklamu nebo místa a dobu jeho prodeje. Cílem je snížit konzumaci, podle statistik totiž až desetina Čechů starších patnácti let denně nadměrně popíjí.

Prodejnám alkoholu prodeje stoupají o svátcích. Asi devět set tisíc Čechů však nadměrně popíjí nejen na oslavu, ale každý den. „Alkohol je tu levný, široce dostupný, v blízkosti škol i dětských hřišť a masivně propagovaný,“ domnívá se vedoucí české kanceláře WHO Zsofia Pusztaiová.

Člen sněmovního zdravotního výboru Kamal Farhan (ANO) pak zmiňuje, že stačí, aby byly vymáhány již dané věci. „To znamená, aby se neprodával alkohol dětem do 18 let.“

Lékař a zakladatel think tanku Ministr zdraví Tomáš Šebek zmiňuje možnost regulovat například reklamu. Podobně jako to bylo s reklamou na cigarety. Ta zmizela z obrazovek, rozhlasu, novin a plakátů už v 90. letech minulého století.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek mluví o daňovém zatížení. „Myslím, že by bylo vhodné i srovnat to daňové zatížení například u vína tak, jako je u piva.“ Vicepremiér, ministr zdravotnictví a místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek k tomu řekl: „Jednotná evropská daň na alkohol, nikotinové produkty a návykové látky je podle mě jeden z nejefektivnějších kroků, který by pomohl snížení konzumace těchto produktů.

Případná debata, jak spotřebu alkoholu v Česku snížit, zákonodárce čeká nejspíš až po volbách.