Suchej únor se letos zaměřuje na sebereflexi

S nealkem ve společnosti

Pondělíček i Holíková se shodují, že nemají problém jít s přáteli do baru a dát si nealkoholický nápoj. Jejich přátelé to podle nich respektují. Podle Lenky Budinské, která výzvu vyzkoušela s přáteli, jde o překonání sebe sama. „Dříve se během půstu nejedlo maso, dnes se nepije alkohol. Svědčí to i o vyspělé společnosti“, myslí si.

„Psychické prožívání mi to nijak zásadně nezlepšilo, taky jsem nezhubla ani neušetřila, jak jsem doufala, protože jsem to stejně nahrazovala kofolou. Pamatuju si, že jsem měla určitě lepší zažívání, to bylo fajn. Spánek mi to tou dobou asi moc nezměnilo,“ vzpomíná Karolína Wogurková na Suchej únor s tím, že očekávaný výsledek nepřinesl. Podle ní to ale souviselo s jejím tehdejším psychickým stavem.

„Kdybych to zkoušela v jinou dobu, tak se to, myslím, projeví. Nejlépe jsem se cítila ráno potom, když měli všichni kocovinu a já byla úplně v pohodě“, dodala.