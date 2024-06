Alkohol jen ve zvláštních prodejnách a méně reklamy. Odborný tým chystá návrh opatření k omezení pití

Tým expertů, politiků a zástupců resortů připravuje návrh opatření ke zmírnění pití alkoholu. Obsahovat by mohl omezení dostupnosti alkoholických nápojů, prodávat by se mohly například jen v určitých prodejnách či v daném čase. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil chce materiál předložit k připomínkám na začátku podzimu.

„Mohli bychom na začátku podzimu přijít s konkrétní podobou návrhů. Musíme je dát do podoby věcného záměru zákona. Jak to bude trvat a jestli se dá něco stihnout v této sněmovně (do voleb), se pak ukáže,“ řekl Vobořil. Materiál by k připomínkám chtěl předložit v září či říjnu.

Soubor opatření by zřejmě mohl obsahovat návrh na omezení dostupnosti alkoholu. Kromě omezení prodeje by se mohla omezit také reklama, vysílat by například šla až po desáté hodině večer. Na etiketách by se v budoucnu mohlo objevit i varování o škodlivosti. Upravit by se mohla spotřební daň a cena. Lídři koaličních stran budou jednat i o možném navýšení peněz na prevenci a podpůrné služby, zmínil Vobořil.

Doufá, že se podaří koaliční politiky přesvědčit a do legislativy část návrhů dostat rychle přes poslanecké návrhy ve sněmovně. Část změn by pak mohl obsahovat vládní návrh zákona.