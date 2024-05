Třetina Čechů užívá nikotin, nejvíc mladí. Kratom už ochutnala třetina nejmladších, říká nová zpráva

Tomáš Karlík

před 21 m minutami | Zdroj: ČT24 , SZÚ

Cigareta

Třetina Čechů starších 15 let užívá nikotin a mezi mladými od 15 do 24 let jde o polovinu. Roste také počet mladých, kteří sahají k alternativám klasických cigaret, zejména k elektronickým. Pokud jde o alkohol, zůstává Česko v mezinárodním měřítku mezi zeměmi s velmi vysokou spotřebou. Vyplývá to z výsledků výzkumu o užívání tabáku a alkoholu (NAUTA), které každoročně uveřejňuje Státní zdravotní ústav.

Čtvrtina obyvatel Česka kouří tradiční tabákové výrobky, to znamená průmyslově vyráběné i ručně balené cigarety, dýmky, doutníky, doutníčky a vodní dýmky. Denně přitom kouří asi pětina mužů a dvanáct procent žen starších 15 let. „Když se podíváme na statistiky těch, kteří užívají nikotin i jinak než kouřením cigaret, čísla jsou ještě vyšší,“ uvádí zpráva, která zkoumala prevalenci neboli rozšíření těchto neduhů v české společnosti.

V roce 2023 užívala v Česku jedna třetina osob starších 15 let nikotin z různých druhů tabákových výrobků a jejich alternativ, ať už denně nebo příležitostně. Denně to dělá 23 procent respondentů. U věkové kategorie 15 až 24 let je pak podle vědců tento údaj poměrně alarmující: nikotin totiž v tomto věku užívá polovina mladých a denně téměř třetina z nich.

Fakt, že každý druhý mladý člověk mezi 15 a 24 lety užívá nějakým způsobem drogu, kterou nikotin nepochybně je, ukazuje na to, jak úspěšný je tabákový průmysl se svou reklamní strategií a jak málo jsou mladí ochotni slyšet varování, že si ničí zdraví.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) to ukazuje to na zásadní potřebu důrazu na prevenci v celé společnosti. „Základ by ale děti měly dostávat doma, v rodinách. Apeluji na maminky a tatínky, pomozte nám vysvětlit dětem a dospívajícím, že nikotin je jed, rychle způsobuje závislost a podporuje vznik rakoviny, a to i v případě, že ho do těla dostanou zdánlivě neškodnou elektronickou cigaretou nebo ochuceným nikotinovým sáčkem,“ zdůraznil ministr.

Elektronika roste Roku 2023 užíval elektronické cigarety alespoň jednou měsíčně více než každý desátý dotázaný, což ve srovnání s rokem 2022 představuje nárůst o zhruba jeden procentní bod. Denně přitom užívá elektronickou cigaretu šest procent osob, více muži než ženy. Největší podíl uživatelů elektronických cigaret je opět mezi mladými, tedy ve věkové kategorii 15 až 24 let, kde jde o celých třicet procent. To představuje v porovnání s rokem 2022 nárůst o více než pět procentních bodů. „V posledních třech letech můžeme pozorovat nárůst také u věkové skupiny 25 až 44 let,“ upozorňuje zpráva.

„Téměř polovina uživatelů elektronických cigaret uvádí, že současně kouří i klasické cigarety, zhruba pětina uživatelů jsou bývalými kuřáky klasických cigaret a třicet procent uživatelů před užíváním elektronických cigaret nikdy nekouřilo,“ doplňuje ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková. To podle ní znamená, že skoro třetina lidí se následkem užívání elektronických cigaret stává závislými na nikotinu, aniž by tím potlačovali původní závislost na kouření klasických cigaret. „Když si uvědomíme, že jde především o mladé, je to pro ně opravdu velká zdravotní zátěž. Vnímám jako dlouhodobý úkol, aby společnost začala považovat prevenci a péči o zdraví za životní styl, a to styl mnohem atraktivnější, než je záměrné poškozování si zdraví tabákovými výrobky a alkoholem, “ dodává Macková.

Alternativní nikotin Lidé mohli v dotazníku uvést více důvodů, proč užívají elektronické cigarety. Polovina uvádí jako důvod jejich užívání příchutě, u skupiny 15 až 24 let je příchuť důvodem k užívání přibližně v šedesáti procentech. Ochucené e-cigarety s příchutí a poutavým designem přispívají k popularizaci těchto produktů mezi mladou generací, přičemž si mnoho uživatelů neuvědomuje jejich negativní účinek na zdraví, včetně silného rizika vzniku závislosti.

Vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Nejedlá o trendu elektronických cigaret (zdroj: ČT24)

„Od roku 2020 mapujeme také užívání nikotinových sáčků bez obsahu tabáku, které se vkládají mezi rty a dásně. Díky své dostupnosti, nízké ceně, diskrétnosti a atraktivnímu balení se staly velmi rychle populární jak mezi dětmi, tak i dospívajícími. Jak ukazují data za rok 2023, nejvyšší zastoupení uživatelů nikotinových sáčků nacházíme právě v nejmladší věkové skupině 15 až 24 let, kde tyto výrobky užívá dvanáct procent respondentů, přičemž šest procent denně,“ upozorňuje vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Marie Nejedlá. Doplňuje, že nikotin u uživatelů v mozku stimuluje centrum odměny a uvolnění hormonu dopaminu. Tím sice krátkodobě způsobuje zlepšení nálady a koncentrace, ale pravidelné užívání vede k rozvoji závislosti a po vysazení k rozvoji abstinenčních příznaků. Dlouhodobě pak podporuje a zvyšuje riziko rozvoje nejrůznějších druhů rakoviny. Země alkoholu a kratomu Užívání alkoholu má podle tohoto výzkumu silný vztah ke kouření tabáku. Mezi umírněnými konzumenty alkoholu je totiž jenom 23 procent kuřáků, ale mezi rizikově a škodlivě pijícími je kuřáků výrazně více (35 respektive 49 procent).

Vědci se podívali také na další nové trendy. Nestačili sice ještě zařadit látku HHC, ale na jinou psychoaktivní substanci se zaměřili. „V roce 2023 jsme do dotazníku zařadili také otázky mapující užívání kratomu, což je psychoaktivní látka, jejíž popularita roste zejména mezi žáky a studenty. Jeho užívání je třeba monitorovat vzhledem k riziku vzniku závislosti a vedlejším účinkům. Z výsledků vyplývá, že kratom v roce 2023 užívalo necelé jedno procento dotazovaných. Nejvíce uživatelů nacházíme opět v nejmladší věkové kategorii 15 až 24 let – asi tři procenta,“ dodává Marie Nejedlá. Alespoň jednou ale tuto látku „ochutnala“ téměř třetina mladých.