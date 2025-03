Počet dětských zločinců ve Švédsku roste, gangy verbují i desetileté

Švédské organizované skupiny, v posledních letech obchodující hlavně s drogami, verbují čím dál tím mladší. „Dřív to byli lidé ve věku od osmnácti do pětadvaceti let, teď páchají trestnou činnost mladiství ve věku od desíti do čtrnácti. A je docela zarážející, že je opravdu nezajímají následky,“ podivuje se policistka Rissa Seydouová.

Policie častěji mladistvé podezírá také z účasti na vraždě nebo pokusu o ni. Jen v první polovině předloňského roku takto úřady vyšetřovaly 93 dětí mladších čtrnácti let. O rok dřív za stejné období to bylo 26 nezletilých.

„Když jsem vyrůstala, nikdy jsem o takovém násilí neslyšela. Bylo nanejvýš v televizních zprávách o jiných zemích, jako jsou Spojené státy. Ne ve Švédsku,“ komentuje sestra jedné z obětí násilí Aneta Demirová. Jejího bratra Mikaela Janického v podchodu na stockholmském předměstí potkal mladický zločinecký gang. Po krátké hádce ho jeden z nich přímo před zraky jeho dvanáctiletého syna střelil do hrudi.

Měsíčně si vydělají i tisíce eur

Ve čtrnácti letech začínal i člen gangu, se kterým natáčela francouzská televize. Nejprve prodával drogy, dnes nastražuje výbušniny do aut i domů a zapojuje se do přestřelek. Jeho měsíční příjem v průměru dosahuje sedmi tisíc eur. „Děti jsou verbovány, protože v tomto věku ještě nemají jasnou představu o tom, co je správné, a co ne. Navíc je snadné s nimi manipulovat pomocí peněz,“ vysvětluje.

Mladé vrahy si zločinecké skupiny najímají hlavně na sociálních sítích. Jejich vůdci leckdy operují ze zahraničí – Albánie, Kosova, Iráku nebo Turecka.