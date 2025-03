Vakcína proti SARS-CoV-2 snižuje riziko dlouhého covidu

ECDC prozkoumalo veškeré dostupné informace o tom, jaký vliv má očkování proti nemoci covid-19 na riziko vzniku takzvaného dlouhého covidu – tedy souboru příznaků, které přetrvávají celé měsíce a někdy i roky. Vědce zajímali plně očkovaní dospělí lidé.

Zaměřili se na studie provedené v Evropě a dalších oblastech s podobnou životní úrovní a stylem života. Protože stále ještě neexistuje úplně shoda na tom, co přesně dlouhý covid znamená, vycházeli z definice Světové zdravotnické organizace (WHO). Celkem vědci do své metastudie zahrnuli sedm kvalitních a dostatečně rozsáhlých výzkumů.