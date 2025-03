Vesmír možná leží uvnitř černé díry, naznačuje studie

před 58 m minutami | Zdroj: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , K-State Today , ČT24

Většina galaxií, které zachytil Webbův dalekohled, se otáčí stejným směrem: dvě třetiny rotují ve směru hodinových ručiček, jen jedna třetina opačně. To podle Liora Shamira z Kansaské státní univerzity nedává smysl.

Ve studii, kterou tento docent vydal v odborném časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, kontroloval rotaci 263 galaxií, které byly dostatečně jasné, aby se dal určit směr jejich rotace. Pohled na galaxie byl natolik zřetelný, že by stačil k vyhodnocení i bez dalších analýz – ty ale vědci samozřejmě také provedli.

„Byla provedena kvantitativní analýza tvarů galaxií, ale rozdíl je tak zřejmý, že ho vidí každý, kdo se na snímek podívá,“ uvedl Shamir. „K tomu, abyste viděli, že se čísla liší, nepotřebujete žádné speciální dovednosti nebo znalosti. Díky výkonu vesmírného dalekohledu Jamese Webba to může vidět každý.“

Svět v černé díře

Co je tedy na snímcích tak divného? V náhodném vesmíru by měl být počet galaxií, které rotují jedním směrem, přibližně stejný jako počet galaxií, které rotují druhým směrem. Jenže tak to není: vesmírný dalekohled Jamese Webba ukazuje, že většina galaxií rotuje stejným směrem, což je podle Shamira nejen nečekané, ale i podezřelé.