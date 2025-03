Poslanci se z iniciativy ANO zabývají armádní koncepcí do roku 2035 „z hlediska náboru profesionálních vojáků a investic do modernizace armády s cílem zvýšení bezpečnosti občanů“.

Pavel v úvodu projevu řekl, že se nechce držet jen koncepce výstavby armády, téma obrany považuje za širší. „Je to téma, které by nám všem mělo být společné a rozhodně by nemělo být součástí předvolebního boje,“ zdůraznil.

Opoziční ANO nechalo schůzi svolat poté, co si Babiš a Fiala vyměňovali názory na obranu prostřednictvím otevřených dopisů. Babiš se stejně jako lídr SPD Tomio Okamura odmítl předminulý týden zúčastnit schůzky k obraně a bezpečnosti, na kterou Fiala pozval předsedy sněmovních stran. Pavel uvedl, že bezpečnost by neměla být předmětem politického boje, v debatě by se měla hledat co nejvyšší míra shody.