Vláda je schopna efektivně využít výdaje na obranu ve výši tří procent HDP, řekl Fiala

Vláda minulý týden rozhodla o postupném navýšení výdajů na obranu o 0,2 procenta HDP ročně do roku 2030. V roce 2026 by měl činit obranný rozpočet 2,2 procenta HDP, v roce 2030 by mělo Česko na obranu vydávat tři procenta HDP. Mezi projekty Fiala ve středu zmínil nákup amerických letounů F-35, bojových vozidel pěchoty, tanků nebo protivzdušné obrany.

Fiala: Členství v NATO je základním kamenem naší bezpečnosti

Při příležitosti výročí vstupu Česka do NATO předseda vlády uvedl, že členství v Severoatlantické alianci je základním kamenem bezpečnosti a stability země. „Je to něco, na co se můžeme spolehnout a na co můžeme být hrdí, že Česká republika je už 26 let aktivním členem Severoatlantické aliance,“ řekl Fiala.

Současně je podle něj potřeba vnímat, že mezinárodní řád prochází „obrovskou změnou“. „Změnou, která je velmi rychlá, kterou vidíme v posledních týdnech a vidíme ji v různých oblastech – ať už to jsou třeba kroky nové americké administrativy nebo vývoj konfliktu na Ukrajině,“ nastínil.

Proměna mezinárodního řádu představuje podle ministerského předsedy velkou zkoušku i pro transatlantické spojenectví, evropskou bezpečnost a soudržnost NATO. Evropa podle Fialy musí převzít větší odpovědnost za svoji bezpečnost a obranu. Zmínil v této souvislosti právě větší prostředky na obranu, evropští členové NATO musí podle něj dorovnat to, co dává USA.