Schillerová chce vědět, kam půjdou peníze na obranu. Stanjura připomněl schůzku

Nezpochybňujeme, že výdaje na obranu musí růst, ale chceme vědět, kam se peníze vynaloží, řekla místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v Událostech, komentářích oponoval, že tyto informace poslancům ANO vláda poskytla, a dodal, že rozhodovat o investicích do konkrétních zbraňových systémů by měla spíše armáda než politici.

Rozdíl mezi dvěma procenty HDP a skutečným objemem výdajů na obranu by se tak nezapočítával do výdajových limitů, ke kterým vládu zavazuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podpořil to i sněmovní rozpočtový výbor – s návrhem souhlasilo i opoziční ANO, přičemž zástupci SPD se zdrželi hlasování.

Vládní koalice řeší, kolik peněz vynaložit na posílení obranyschopnosti. A především kde na to vezme finance. Ministr Stanjura navrhuje, aby kabinet mohl v rozpočtech na roky 2026 až 2033 zvyšovat výdaje státního rozpočtu určené na obranu nad dosavadní dvě procenta hrubého domácího produktu – a to i nad schválený výdajový rámec rozpočtu.

Schillerová zkritizovala diskuzi k bezpečnostním otázkám, kterou označila za „PR schůzku“. Podle ní byly závěry předem domluvené a koalici šlo jen o to opozici „ocejchovat“, že na schůzi nepřišla. Ministrovi financí vytkla i „nezodpovědné hospodaření“ a to, že v rozpočtové rezervě chybí peníze.

Na otázku, zda by premiér neměl svolat další schůzku a pokusit se za minulým týdnem udělat tlustou čáru, Stanjura odpověděl, že to je možné. „Je to hrozně těžké. Osobní urážky nejsou bolístky, je to něco, co do politiky fakt nepatří,“ zdůraznil. „Ale je možné, že bude premiér iniciovat další jednání. Vyvíjí se i debata na evropské úrovni,“ dodal.

Politici mají poslouchat armádu, řekl Stanjura

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO argumentovala, že o obraně opozice diskutovat chce. „Iniciovali jsme svolání mimořádné schůze. Chceme se bavit o koncepci armády do roku 2035, o personálním zajištění, o tom, kam se zacílí peníze. Debata nemůže být jen o tom, kolik se bude investovat, ale i kam,“ poznamenala. Vysvětlila, že ANO nezpochybňuje, že výdaje mají růst, ale chce vědět, na co přesně se peníze vynaloží.

Stanjura poznamenal, že detaily o investicích do obrany byly předmětem diskuze na schůzi, kterou svolal Fiala a na kterou zástupci ANO nepřišli. „Zároveň je k zamyšlení, jestli je vhodné všechny tyto informace říkat na plénu ve sněmovně,“ upozornil. Dodal, že tyto informace by poslanci ANO z výboru pro obranu měli mít.

„My máme poslouchat armádu ve smyslu, co je pro ně potřeba. Ne, aby se politici přeli o konkrétním zbraňovém systému a politicky rozhodovali, který je z jejich pohledu lepší nebo horší,“ uzavřel.