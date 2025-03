Pavel dorazil do Kyjeva, setká se se Zelenským

Český prezident Petr Pavel v pátek ráno dorazil vlakem do Kyjeva, sdělila to prezidentská kancelář. V ukrajinském hlavním městě se setká se svým protějškem Volodymyrem Zelenským a nejspíš také s premiérem Denysem Šmyhalem.

Na síti X poté Pavel uvedl, že s vedením Oděské, Mykolajivské a Chersonské oblasti diskutoval o další přímé podpoře regionům, které se nacházejí přímo na bojové linii. „Přijel jsem do ukrajinské Oděsy, která od začátku války odolává ruské agresi. Z Česka sem putuje pomoc ve formě bojových vozidel, dronů, ochranných vest, mobilních rušiček, které chrání obyvatele před dronovými útoky, a také zdravotnického vybavení, jako jsou plicní ventilátory a nemocniční postele,“ napsal prezident.

Ve čtvrtek Pavel navštívil jihoukrajinské město Oděsa a jednal s vicepremiérem a ministrem pro obnovu a regionální rozvoj Oleksijem Kulebou a představiteli Oděsy, Chersonu a Mykolajivu o situaci na bojišti či o tom, jak by mohla vypadat rekonstrukce země napadené Ruskem po válce a v čem by mohlo Česko přispět.

V jednání českého prezidenta s ukrajinskými představiteli by mohlo dojít k diskuzi o poválečné spolupráci, míní komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Probírat by se mohl i nákup dělostřelecké munice, o kterou Zelenskyj požádal, dodal.

Ruská vojska vpadla na Ukrajinu před více než třemi roky. Spojené státy nedávno navrhly třicetidenní celkové příměří v bojích mezi Ruskem a Ukrajinou, na což Kyjev přistoupil. Ruský prezident Vladimir Putin ale na požadavek amerického prezidenta Donalda Trumpa na co nejrychlejší klid zbraní nekývl.

Tento týden se šéf Bílého domu od Putina dočkal pouze příslibu přerušení útoků na energetické cíle. Zelenskyj tento typ částečného klidu zbraní podpořil. Zároveň však obě země dále informují o vzdušných útocích druhé strany. Ve čtvrtek se konal i summit Evropské unie, kde se prezidenti a premiéři 26 členských zemí shodli mimo jiné na další podpoře Ukrajiny a vyzvali Rusko, aby ukázalo skutečnou politickou vůli ukončit válku.

Je logické, že Evropa stojí o to být u vyjednávání o míru na Ukrajině, řekl komentátor ČRo Libor Dvořák. Donaldu Trumpovi ani Vladimiru Putinovi se ale „nehodí do krámu“ a budou Evropany blokovat, upozornil. „Putin chce ve válce viditelně pokračovat. Při jednání sice říká ‚v zásadě souhlasím‘, ale u každého bodu dodá ‚ano, ale‘. Trump má největší zájem na tom, aby válka skončila, a to jakkoliv. Proto se nebude příliš ohlížet na ukrajinské zájmy,“ myslí si komentátor.