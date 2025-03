Summit EU se zaměří na posílení Evropy

Pro Česko jsou důležitými tématy summitu situace na Ukrajině, obrana a konkurenceschopnost EU. Evropa si musí jasně stanovit priority, vedle bezpečnosti a obrany musí být silnější i ekonomicky a dokázat konkurovat dalším ekonomikám v globálním prostředí, řekl premiér Petr Fiala (ODS) ve středu před odletem do Bruselu.

Zelenskyj už v podvečer summitu mluvil s předsedou Evropské rady Costou. „Hovořili jsme o účasti Ukrajiny na iniciativě ReArm Europe –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ financování nákupu munice a krocích k urychlení naší integrace do Evropské unie. Spoléhám na podporu při odblokování vyjednávání,“ zdůraznil prezident.

Pasivita Budapešti

Podle zdrojů ČTK diplomaté očekávají, že k části závěrů o Ukrajině se opět nepřipojí Maďarsko, a půjde tedy jen o shodu 26 států.

„Ne, nepodporujeme to, protože podle našeho chápaní má Evropská unie jeden jednoduchý úkol, a to podpořit Donalda Trumpa. Podpořit prezidenta Trumpa v jeho úsilí o mír. To bychom měli udělat. Nic víc,“ je přesvědčen Orbán.