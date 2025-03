Letiště Heathrow bude celý pátek uzavřeno kvůli požáru rozvodny

„Je to velmi nezvyklý stav,“ upozorňuje zpravodaj ČT Lukáš Dolanský. „Letiště bylo evidentně závislé na stanici, kterou zachvátil požár,“ poznamenal. „Britská média uvádějí, že se čas od času dějí problémy s počítačovými systémy, nicméně aby bylo celé letiště takto uzavřeno na celý den, to je velmi nezvyklé,“ řekl zpravodaj.

Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu Eurocontrol uvedla, že kvůli výpadku letiště Heathrow zastavilo veškeré přílety a dochází k přesměrování letů. Podle serveru FlightRadar24 například let společnosti Qantas Airways z australského Perthu místo Londýna přistane v Paříži, zatímco let United Airlines z New Yorku míří na letiště v irském Shannonu. Některé lety směřující z USA do Londýna se vracejí zpět do Spojených států.

Heathrow je největší letiště ve Spojeném království a denně odbaví přibližně 1300 příletů a odletů. V loňském roce prošlo jeho terminály rekordních 83,9 milionu cestujících, uvedl server stanice BBC.