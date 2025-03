Více rentgenů i zaměstnanců. Pražské letiště se chystá na léto

Pražské letiště očekává rekordní letní sezonu. Za celý rok by terminály mělo projít přes osmnáct milionů cestujících. Létat se bude do 165 destinací – nově třeba do Toronta, Abu Dhabí nebo Podgorici v Černé Hoře. Letiště loni nestíhalo odbavovat kufry a cestující často odlétali bez nich. Pomoc má nyní například větší počet zaměstnanců, na bezpečnostní kontrole jich bude o šest procent více než před rokem. Nově jsou u bezpečnostního průchodu dva CT rentgeny, do léta jich bude šest. Stavět se bude také další rychlý výjezd pro letadla, od konce března proto bude uzavřená hlavní ranvej. Hotovo má být v srpnu.