Greenpeace obsadili prodejnu Tesla v Čestlicích. Protestují proti Trumpovi a Muskovi

Protestu před prodejnou se účastnila i herečka Antonie Formanová, vnučka režiséra Miloše Formana a spisovatele Jiřího Stránského. „Nechci být umlčována a nesouhlasím s tím, co dělají Donald Trump a Elon Musk za chaos ve světě a jak omezují demokracii a svobodu slova,“ řekla Formanová.

Amerického prezidenta a majitele Tesly podle nich zajímají jen peníze a moc. „A děje se to nejen v USA, ale po celém světě. Ale planeta ani naše budoucnost nejsou jejich hračka. A my nejsme jejich figurky,“ stojí v tiskové zprávě.

Mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek řekl, že protest určitě potrvá několik hodin a aktivisté momentálně nemají k dispozici nic, po čem by ze střechy mohli slézt. Provozovna má otevírat v deset hodin, aktivisté ji blokovat nechtějí. „Je to spíš symbolický protest, nejde nám o to, abychom narušovali život běžným lidem,“ dodal Hrábek.