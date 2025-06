WSJ: Trump tlačí na zmírnění návrhu „zdrcujících“ protiruských sankcí

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa tlačí na republikánského senátora Lindseyho Grahama, aby výrazně zmírnil svůj návrh zákona o protiruských sankcích. Píše to web listu The Wall Street Journal (WSJ). Graham o své předloze, jejíž součástí jsou pětisetprocentní cla, mluví jako o „zdrcující“. Bílý dům se snaží napravit vztahy s Moskvou, místo aby ji trestal za pokračující invazi na Ukrajinu, píše WSJ.

Trump se obává, že by to mohlo poškodit jeho cíl oživit vztahy mezi USA a Ruskem. Americký prezident se zároveň snaží ukončit ruskou válku na Ukrajině, odmítá ale na Moskvu vyvíjet tlak. Sama Moskva přitom nejeví úmysl svou nevyprovokovanou agresi vůči sousední zemi v dohledné době zastavit.

Bílý dům podle nich také požaduje změnit slovo „musí“ na „může“ všude, kde se v textu zákona objeví, čímž by ustanovení pozbyla závaznosti. Zrušení závazné povahy sankcí by však Grahamův návrh učinilo bezvýznamným, dodaly zdroje z Kongresu.

Bílý dům a další představitelé Trumpovy administrativy v posledních týdnech tiše kontaktovali Grahamovu kancelář a na senátora naléhali, aby svůj návrh zmírnil vložením výjimek, které by Trumpovi umožnily vybrat si, kdo nebo co bude sankcionováno, uvedli podle WSJ asistenti působící v Kongresu.

Trump ve čtvrtek řekl, že Grahamův návrh by neměl být projednáván bez jeho výslovného souhlasu. „Budou se řídit mnou. Tak to má být,“ prohlásil Trump. „Čekají, až se rozhodnu, co dělat,“ pokračoval a označil Grahamův návrh zákona za „tvrdý“.

Podpora předlohy

Nový zákon o sankcích proti Rusku má v Senátu nyní 82 podporovatelů z obou stran, což je více než dostatečná podpora k překonání prezidentského veta. Doprovodný návrh má ve Sněmovně reprezentantů šedesát podporovatelů, rovnoměrně rozdělených mezi republikány a demokraty.

Graham již dříve vyjádřil přesvědčení, že návrh zákona má dostatečně širokou podporu pro krok nazvaný discharge petition – parlamentní manévr, který umožňuje řadovým členům obejít vedení sněmovny a vynutit si hlasování v plénu shromážděním prosté většiny 218 podpisů.

Tento krok ale nemusí být nutný. „Mnoho členů Kongresu chce, abychom vůči Rusku uvalili co nejpřísnější sankce,“ řekl podle WSJ republikánský předseda sněmovny Mike Johnson. „A já jsem toho zastáncem.“ I předseda republikánské senátní většiny John Thune, který je spoluautorem Grahamova návrhu, uvedl, že v komoře je na obou stranách „velký zájem“ o posun v otázce sankcí.

Demokraté podporující návrh podle svého senátora Tima Kainea chtějí přísný zákon o sankcích, ale chápou, že by mohlo být nutné ho trochu upravit. „Dokážu si představit scénář, kdy by to bylo tak zředěné, že by se nám to nelíbilo, ale nemyslím si, že s tím Lindsey (Graham) bude souhlasit,“ řekl Kaine. „Lindsey je v tomto ohledu tvrdý a pokud si myslí, že by nějaké drobné úpravy mohly fungovat, budu (návrhu) i tak nakloněn.“