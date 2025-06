Ministerstvo vyšle v pondělí repatriační let pro Čechy v Izraeli

Česko v pondělí vyšle repatriační let pro Čechy v Izraeli, uvedlo na síti X ministerstvo zahraničí. Zájemci se musí nahlásit velvyslanectví v Tel Avivu. Mluvčí resortu Daniel Drake už dříve sdělil, že několik Čechů v pondělí odcestuje z jordánského Ammánu do Bratislavy slovenským repatriačním letem. Tuzemská diplomacie také v novém doporučení varovala v následujících dnech před cestami do Izraele, který je ve válečném konfliktu s Íránem.