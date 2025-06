Plýtvání časem, míní o hlasování o důvěře Kovářová. Dle Juchelky musí vláda vyvodit odpovědnost

Kauzu odstartoval dar zhruba miliardy korun v bitcoinech pro ministerstvo spravedlnosti od Tomáše Jiřikovského. Ačkoliv tehdejší šéf resortu za ANO Pavel Blažek odmítl, že by na transakci bylo cokoliv nelegálního či že by peníze pocházely z trestné činnosti, rezignoval na post ministra. Situaci nyní prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). ANO v reakci na aféru vyvolalo hlasování o důvěře vládě, které bude v úterý 17. června.

Podle Kovářové je pro Starosty důležité, že Blažek vyvodil z kauzy politickou odpovědnost. „Teď se ptáme, zda je to selhání systému, nebo selhání jednotlivce,“ dodala. Podle ní nemá smysl situaci čtyři měsíce před volbami řešit hlasováním o důvěře. „Považuji to za plýtvání časem, vládu podpoříme,“ uvedla.

Podle Skopečka je hlavním důvodem vyvolání hlasování o důvěře pouze využití prostoru k dalšímu PR pro hnutí ANO. „Myslím, že kdybychom nominovali kohokoliv, nic to nezmění na rétorice politiků z ANO, kteří v souvislosti s touto kauzou pouze pořád dokola opakují slova ‚drogy‘, ‚jedy‘ a podobně, které jim nejspíš poradila PR agentura,“ dodal.

Proti tomu se ohradil Juchelka. „Čerpáme z veřejných zdrojů. Pokud bagatelizujete trestnou činnost, kde se prodávají jedy, zbraně teroristům, dětská pornografie či drogy přes nějaký darknet, tak promiňte, já to bagatelizovat nechci,“ argumentoval Juchelka. Skopeček odmítl, že by kdokoliv něco bagatelizoval, a upozornil, že zatím nikdo nebyl obviněn a situaci prošetřuje NCOZ.

Jmenování nezávislého koordinátora

Po Blažkovi do čela ministerstva spravedlnosti nastoupila jeho stranická kolegyně Eva Decroix (ODS). „Stát v čele tohoto resortu je politická funkce, myslím, že je výběr naší kandidátky v pořádku,“ poznamenal Skopeček. Ujistil, že si ODS uvědomuje zodpovědnost ve smyslu toho, že musí vrátit justici důvěru.

Decroix po jmenování oznámila kroky týkající se vyšetřování kauzy. Jedním z nich je jmenování nezávislého koordinátora. Na jednání o jeho výběru pozvala i opozici, ANO a SPD se ho ovšem nezúčastní. Podle Maříkové z SPD jsou dva důvody.

„Decroix i další zástupci ODS měli možnost se vykoupit na mimořádné sněmovní schůzi, kde by odpovídali na naše dotazy. Neudělali to, slyšeli jsme jen další mlžení. Navíc se nám nelíbí, že v čele ministerstva je kolegyně Pavla Blažka. Budí to dojem, že chce celou kauzu jen zamést pod koberec,“ míní Maříková. Podle Juchelky je vybírat koordinátora zbytečné, podobnou roli by mohla zastat Decroix, a to rychleji.