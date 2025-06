Resort nemá na účtu celou miliardu z bitcoinového daru

V pátek 30. května tehdejší ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek hájil ve sněmovně bitcoinový dar, a to hlavně tím, že získal do rozpočtu skoro miliardu korun. O pár hodin později oznámil rezignaci.

Úřad, vedený už Evou Decroix (ODS), částku, kterou má reálně na účtu, zatím zveřejnit nechce. Doteď mohl nanejvýš získat necelých 790 milionů. Ministryně ani po případném dokončení transakcí necelou miliardu do rozpočtu poslat neplánuje.

„Tato miliarda má zůstat v rezervním fondu – je to tedy miliarda a část z toho je ještě v bitcoinech – a to do ukončení veškerých řízení, která jsou vedena orgány činnými v trestním řízení. A do vyloučení veškerých pochybností, že by se mohlo jednat o výnosy z trestné činnosti,“ poznamenala Decroix.