Masivní úder ruských dronů na centrální Ukrajinu zranil i děti

Ukrajinské město Kropyvnyckyj čelilo v noci masivnímu útoku ruských dronů, při kterém utrpělo zranění několik lidí včetně dětí. Uvedl to šéf místní oblastní správy Andrij Rajkovyč na Telegramu. Rusko hlásí zničení 132 ukrajinských dronů nad několika oblastmi. Tvrzení stran válečného konfliktu nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Celkem tři lidé museli po útoku do nemocnice, přičemž jedna osoba, která je v kritickém stavu, utrpěla povrchové popáleniny na devadesáti procentech těla, uvedl server Kyiv Independent . Kropyvnyckyi s přibližně 220 tisíci obyvateli je správním centrem Kirovohradské oblasti v centrální části Ukrajiny.

Útoky přišly nedlouho poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu hovořil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem o možnosti uzavřít příměří s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Ten zatím na Trumpův požadavek co nejrychlejšího klidu zbraní nekývl.

Příměří brání rozdílné požadavky

Trump se ve snaze rychle ukončit válku dohodl se Zelenským na 30denním příměří, v následném úterním rozhovoru s Putinem se však od ruského vůdce dočkal pouze příslibu přerušení útoků na energetické a infrastrukturní cíle. Ukrajinský prezident navíc po telefonátu s Trumpem řekl, že dokud dohoda s Ruskem není dojednaná, údery zřejmě nezastaví ani jedna strana.

„Dohodli jsme se, že z naší strany uděláme vše pro to, abychom připravili seznam objektů, které jsou pro nás prioritní a které považujeme za civilní infrastrukturu. To může zahrnovat různé typy infrastruktury, například železnici. Budeme se bavit i o přístavech. Nevím, co naši partneři potvrdí, ale připravíme se na setkání v Saúdské Arábii,“ prohlásil Zelenskyj.

Přesný harmonogram dalších kroků by měly dojednat týmy právě v Rijádu v následujících dnech. Ukrajinský prezident věří, že trvalého míru v jeho zemi bude možné dosáhnout ještě letos. Zatím jsou ale požadavky jednotlivých stran stále rozdílné. Zatímco Putin trvá na zastavení vojenské pomoci Kyjevu a chce si ponechat okupovaná území, Ukrajina odmítá, aby si agresor kladl takovéto podmínky.